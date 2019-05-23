（中央社記者劉建邦台北23日電）北市府抽查37家電影院，內容包含消防、衛生管理等，初檢6家不合格，4家已改善完成。消保官說，消費爭議部分共24件，其中14件與票券有關，不滿線上自動扣款及網路安全達7件。

台北市法務局、觀光傳播局、消防局、衛生局等單位今天開記者會，宣布稽查全市電影院結果，抽查時間從今年1月至5月初止，項目包含消防安全、衛生管理、消費爭議。

主任消保官何修蘭表示，關於電影消費爭議部分有24件，與票券有關共14件，民眾申訴內容包含票券使用期限、網路訂退換票程序繁瑣等，而不滿線上扣款及網路安全達7件。

她說，近期出現許多新型態線上觀賞電影服務，採會員制，且有自動續約、扣款功能，消費者訂閱或加入會員後，事後未主動取消，進而被扣款，導致引發消費爭議，像車庫娛樂公司的消費爭議案，有5件，已通知該公司修訂合約條款，並要求應主動通知消費者是否辦理續約，業者也配合辦理。

何修蘭建議，消費者加入線上影音平台時，應注意合約期限內容，以免被扣款後不知情，進而產生消費爭議，針對業者在合約內加入自動續約規定，目前並無法規限制，消費者應注意合約內容。

至於消防安全部分，她說，包含誠品電影院的消防設備和防焰物品不符規定，喜樂時代影城的消防栓、室內排煙設備不符規定，經消防局要求限期改善後，業者皆已完成；衛生管理部分，國賓長春影城未張貼衛生標示，經衛生局要求已改善完畢。

法務局提醒，消費者若對前往電影院消費發生任何爭議，可打消費者服務專線「1950」或市民熱線「1999」諮詢，消保官、觀傳局將會提供相關消費諮詢及協助申訴。（編輯：方沛清）1080523