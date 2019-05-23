（中央社東京23日綜合外電報導）路透社今天公布的民調發現，日本首相安倍晉三政府實施新移民法規之後，日企4家只有1家願積極雇用外籍員工，安倍致力放寬就業市場的努力更增複雜度。

這份路透企業調查（Reuters Corporate Survey）還發現，願雇用移民的企業大多不打算協助外籍員工找房子、學習日語技巧或取得生活資訊。

這份調查結果凸顯日本因應人口減少和老化問題時面臨的挑戰。人口減少和老化問題讓政府飽受壓力，得因此放寬對外國勞動力的嚴格管控。日本人民族性強，向來抗拒移民。

路透社這份調查顯示，缺乏語言能力、文化鴻溝、訓練成本、技能不符、新制規定外勞不能永久居住日本等，都是企業對雇用外籍員工謹慎以對的幾大因素。

新移民法規已於4月生效，包括建築和照護等14個業種的藍領員工新增兩種類簽證，希望5年內能吸引多達34萬5000名藍領進入日本。

但路透社的調查顯示，日本政府想取得足夠勞工來舒緩勞動力短缺問題，可能得費一番功夫。現在每個求職者有1.63個工作機會，是1974年以來最高。

一家橡膠生產商的經理寫道，把教育成本、品質風險、收益列入考量，雇用外籍員工成本會增加。

一家金屬工廠經理則表示：「我們過去有失敗經驗，因為雇用的外籍勞工沒辦法融入不同文化。」

這份在5月8日至17日的民調顯示，約4成1公司完全不考慮雇用外國員工，34%不打算雇用很多，26%打算雇用。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1080523