（中央社記者汪淑芬台北23日電）俄羅斯最大民營航空公司西伯利亞航空拓展台灣市場，明天首航海參崴往返台灣定期航班，初期每週一班。業者說，俄羅斯旅客想到台灣南部曬太陽。

根據西伯利亞航空在台灣的代理業者中大旅行社提供的資料，西伯利亞航空申請明天起至10月，共21班海參崴往返桃園機場航班，每週五飛一班，使用空中巴士A320機型，共有158個座位，單程飛行時間約3小時50分鐘。

中大旅行社總經理蔚中龍受訪說，西伯利亞航空是俄羅斯最大民營航空公司，目前有上百架單走道飛機，在莫斯科、聖彼得堡、新西伯利亞都設有基地，亞洲航點包括東京、首爾、北京、香港、曼谷，也希望拓展台灣市場，健全在亞洲的航網。

蔚中龍說，明天海參崴首航台灣班機，載客率約7成多，主要是俄羅斯人，有自由行及團體旅客，旅行團在台灣的行程很多都是在南部，主要是俄羅斯地處寒帶，當地民眾喜歡到溫暖的地方曬太陽。

旅行社針對台灣旅客推出的海參崴團體旅遊天數多半是8天，主要行程包括：搭直升機俯瞰堪察加半島的巨大火山口，欣賞貝加爾湖風景，搭上西伯利亞鐵路的列車穿越草原和原始森林，也有業者包裝結合庫頁島或北韓的行程。

另曾在2016年及2017年用包機飛台灣的俄羅斯皇家航空，今年也申請定期航班，5月25日首航莫斯科往返桃園機場，預計每週六飛一班，到10月共飛21班，使用波音767-300機型，逾300個座位，單程飛行時間約10.5小時。（編輯：管中維）1080523