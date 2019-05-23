（中央社記者吳家豪台北23日電）Google傑出工程師勒沃伊今天來台分享Pixel手機的相機技術，他表示Google具備軟體和機器學習的優勢，在發展手機相機技術的過程中不斷對外分享成果，有助於驅動更快速的創新和吸引優秀人才加入Google。

針對Google新發表的Pixel 3a日前有用戶傳出自動重開機，以及Google停止與華為的部分業務合作相關問題，勒沃伊（Marc Levoy）回應，這些並非他負責的領域，因此他無法回答。

中央社記者提問，目前手機相機的硬體與軟體有哪些限制；勒沃伊表示，對於手機製造商而言，如果想要採用遠距攝影鏡頭，手機體積會變得比較大，需要根據想導入的創新而做出取捨。在軟體部分，想要打造出表現更好的軟體定義相機，就需要運算能力更強的處理器，這方面也面臨許多挑戰。

勒沃伊指出，近年來手機相機不僅在數量上快速成長，在軟硬體設計上也不斷優化。目前全世界有數十億支拍照手機，發展趨勢包括擁有更好的像素、鏡頭和更大的光圈，以及搭載多相機鏡頭、具備深度感應器等。

他強調，以軟體定義為主的相機，在圖像計算上不再單靠具固定功能的硬體，也會運用機器學習技術取代傳統的演算法，並且在訓練機器學習的過程中獲得許多訓練用的數據，有助提升相機執行的準確度。

勒沃伊以Google Pixel 2和Pixel 3手機為例，在僅有單一個後置鏡頭的條件下，透過以下2項技術達到景深的效果。

第一，利用機器學習技術分割影像中的人物。使用Pixel手機自拍時，前置鏡頭雖然沒搭載「雙像素（Dual-pixels）」技術，仍可透過機器學習執行肖像模式。

第二，運用相機中的硬體技術「雙像素」預估深度圖。使用Pixel手機對一般物件進行拍攝時，因為物體並非人物，無法使用機器學習的方式拍出景深效果，但仍可透過擁有「雙像素」的後置鏡頭技術完成。

勒沃伊認為，當手機相機的技術越來越進步，可以讓一般人拍出更好的照片，將能幫助人們完成更多創作。（編輯：黃國倫）1080523