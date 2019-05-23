（中央社台北23日電）台灣明天將首度辦理同性婚姻登記，這個時刻將是整個亞洲的轉捩點，但對中國大陸同性戀者而言，他們將帶著五味雜陳的心情隔空觀禮，他們中有些離台灣僅100公里。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在擁有全球約60%人口的亞洲，印尼與馬來西亞等國最近成為對LGBTQ權利更為保守的國家，但台灣卻成為第一個讓同性婚姻合法化的地方。

有鑑於台灣與中國大陸之間的文化與歷史關係，台灣17日批准同性婚姻合法化法案，對中國的LGBTQ族群而言具有特殊意義。運動人士說，這項裁決證明同性結婚與中國文化並非互不相容。

LGBTQ維權團體中國彩虹媒體獎負責人彭燕輝說：「我們知道這是台灣而非中國大陸的婚姻平權，但我們還是很開心。對我們來說，結婚權利不只是政治論述，而是（關乎於）日常生活－我們希望關係受到認可。」

不過，這個時刻對中國LGBTQ族群而言也是苦樂參半，因為同性結婚在中國依舊為非法，目前沒有改變的跡象。

中國大陸人民可能會慶祝台灣將同性婚姻合法化，但他們卻無法藉此跟同性伴侶結婚。這條法律明定，沒有婚姻平權的國家公民，不得在台灣合法結婚。

一名來自武漢的楊姓女子想跟台灣伴侶結婚，但由於中國大陸無法同性結婚，兩人無法結成連理。她說：「我的伴侶告訴我這項消息時，她非常地興奮。之後，我們對看了一眼，心裡五味雜陳。」

同性戀在中國並非非法，中國當局2001年將同性戀從官方精神疾病列表中移除。但中國的LGBTQ人士仍持續面臨政府和公眾的歧視與偏見，更別說是享受權利了，像是共同領養孩子、繼承財產與跟伴侶結婚。

中國領導階層從未表示支持LGBTQ權益，但台灣通過同婚合法化後，「人民日報」17日在推特說：「中國台灣地方議員通過同性婚姻合法，是亞洲第一。」

這則推文馬上招致台灣的政府憤怒回應，但這不是中國官媒唯一一篇以英文發表的親LGBTQ意見。「環球時報」18日也上傳一段影片，呈現並讚揚北京的同性戀社交生活。

倫敦大學中國研究院院長曾銳生說，這項裁決可以提升台灣在西方國家的國際知名度。

曾銳生指出，這項劃時代的LGBTQ裁決可能不足以改變台灣的外交趨勢，但將可以擦亮台灣作為亞洲自由堡壘的名聲。在台灣的同婚專法通過前，外界還寄望能藉此掀起亞洲對LGBTQ權利的支持浪潮，包括在中國。

但武漢楊小姐說，她不認為台灣的婚姻平權可以激勵中國政府支持同婚。她說：「我們的政治環境非常不同，很難達到這個目標。我的伴侶跟我都不覺得很有希望。」

LGBTQ維權人士彭燕輝認為，他在中國推動他的理念，將迎接更美好的未來。他說：「我看到越來越多同性戀中國人出櫃，過著他們想過的生活。無論中國公民社會受到多少擠壓，都無法抹除這些活生生的人。」（譯者：張曉雯/核稿：陳政一）1080523