（中央社記者戴雅真倫敦23日專電）英國「泰晤士報」（The Times）報導，英國首相梅伊（Theresa May）最快可能會在明天宣布辭職。梅伊若於明天宣布辭職，將成為第二次世界大戰以來任期第3短的首相。

梅伊4月好不容易向歐盟爭取到把脫歐日期彈性延後至10月31日，經過1個多月協商後，公布「新脫歐協議」。

為了爭取支持，一直以來反對舉行二次脫歐公投的梅伊甚至鬆口，願意讓脫歐公投死灰復燃，只要議員支持脫歐協議法案，將可就是否舉行第二次脫歐公投進行表決。

協議內容一出罵聲四起，保守黨和在野黨工黨都不買帳，脫歐派也對她讓二次脫歐公投有機會起死回生大為不滿。

下議院領袖李德森（Andrea Leadsom）昨天晚間宣布求去，表示「無法信任政府能成功脫歐」，她認為二次脫歐公投將會導致嚴重分裂，不認同政府做出妥協，把公投選項又搬回檯面上。

李德森是梅伊擔任首相以來，第36位請辭的保守黨官員，其中21人請辭原因是為了脫歐。

梅伊的新脫歐協議排定在6月7日表決，但原本應該在國會宣布這項議程的李德森卻請辭，目前脫歐協議表決充滿變數，還不清楚誰會接手下議院領袖職務。

「泰晤士報」指出，梅伊今天將全心投入歐洲議會選舉相關事宜，預料明天和下議院保守黨黨團「1922委員會」主席布萊迪（Sir Graham Brady）談話後請辭。

梅伊提出第二次脫歐公投成為壓垮她的最後一根稻草，許多保守黨閣員加入其他黨員的聲討行列，要將她逼下首相大位。

包括內政大臣賈維德（Sajid Javid）等人據傳都要求和梅伊會面，稱她提出二次脫歐公投選項的決定太過「大膽」，但梅伊拒絕和他們見面，而是去和英國女王伊麗莎白二世進行每週例會。

一名不具名閣員告訴「泰晤士報」：「我們認為應該給她（梅伊）最後一次擲骰子的機會，但她卻拿起骰子，把它們拋到桌面外。」

如果梅伊明天請辭，她的任期將只有1044天，將成為任期363天的英國前首相道格拉斯霍姆（AlecDouglas-Home）、644天的艾登（Anthony Eden）以來，任期第3短的英國首相。

梅伊去年12月已挺過逼宮危機，在保守黨國會議員對她提出的不信任投票中，贏得200名議員的信任票，另有117票不信任。

雖然不信任票破百頗為難堪，但按照規定，保守黨在接下來一年內不能再對梅伊提出不信任案。

不過，1922委員會據稱想要更改規定，英國廣播公司（BBC）報導，議員22日已針對是否更改規定投票，選票密封在信封裡，若梅伊在6月10日之前不請辭，就會立刻開票。

一旦梅伊請辭，保守黨將會用兩階段程序選出繼任者，在新首相產生之前，梅伊將繼續擔任首相。屆時會有兩位候選人對決，由12萬5000名保守黨員投票選出新領袖。整個選舉過程預料要花4至6星期。

前外相強生（Boris Johnson）上週已經證實，若梅伊請辭，他將出馬爭取首相。他在接受電視節目訪問時說：「當然我會出來，我想這不是什麼秘密，但你也知道，現在位子還沒空出來。」（編輯：周永捷）1080523