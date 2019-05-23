NOWnews 中央社 威力彩第108041期開獎 中央社 - 2019-05-23 21:05:26 Facebook LINE Twitter Telegram Linkedin Email Print 中央社 財經 / NOWnews A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. （中央社台北23日電）威力彩第108041期今晚開獎，第一區中獎號碼為30、09、03、29、27、23，第二區中獎號碼為01號。 實際中獎獎號以台彩公布為準。1080523 相關文章 私人司機周薪5萬 鄉民嫌累做不到一個月就跑了 同婚法案簽署筆贈祁家威 蔡英文超暖心字條曝光 郭台銘提升總統格局？ 拳拳到肉不打高空 更多文章 差51歲跨國同志愛 趙守泉等待登記結婚 雙贏彩第108123期開獎 英國外相：川普下月初來訪 梅伊仍將是首相 熱門文章 坎城之光！夏于喬「真空深V」裝獲選最美女星 法媒驚歎 2019-05-23 基隆百福自造教育及科技中心揭牌 2019-05-23 悚！關狗籠讓狗咬 虐死女童主謀「她」一人分飾多角 2019-05-23 美股盤前─貿易戰擔憂持續 道瓊指數下跌逾200點 2019-05-23 NBA年度防守第一隊 字母哥喬治戈柏特3人領銜 2019-05-23