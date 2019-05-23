（中央社記者鄭景雯台北23日電）明天是同婚合法登記第一天，女同性戀網紅「逼逼日記」的歡歡與Amber，將趕早正式登記成為配偶。兩人說，心情既開心又緊張，但是對能參與歷史的一刻感到驕傲。

今年都是25歲的歡歡、Amber，兩人留著一頭長髮，交往已3年，明天兩人將前往信義戶政事務所登記，要在同婚合法的第一天，就成為正式配偶。

本名黃敏惠的歡歡是薩克斯風樂手，本名王妍萍的Amber則長於運動傷害復健，兩人在網路上認識，並且共同經營YouTube頻道「逼逼日記」，分享情侶感情經營之道及生活點滴，有近5萬人訂閱。今晚9時她們也將在YouTube播出預錄的「結婚前一天」，與網友分享在結婚前一晚的心情。

2017年歡歡與Amber在好友見證下舉行公開婚禮，如今同婚專法通過，兩人明天將正式登記。歡歡今天接受中央社電訪時表示，「心情很緊張。」她認為先前辦婚禮比較像是辦活動，但登記結婚是和另一半有法律關係，「無論是對異性戀或同性戀，都不是在開玩笑。」

Amber受訪時也提到，2年前舉辦婚宴，比較像是跟外界分享喜悅，這次結婚有法律保障及權利義務，心情很緊張，「歡歡真的要正式成為我的太太了，這是一個很神聖的事。」

不過她們一致認為，這一路上因為持續參與同志運動，面對明天同婚登記，像是嚐到勝利果實，「很驕傲能參與歷史，感覺以後會出現在小學課本上」，也希望藉由她們的故事，鼓舞更多同性戀站出來。

為了結婚登記，兩人也特別抽空打造手環和戒指，歡歡、Amber笑說，「我們是很務實的人，這次做手環、交換戒指，是我們做過最浪漫的事。」但因為是手作，Amber說，「當我們放下所有事情，一起很專心在製作手鐲時，時間很像凝結在那個瞬間，每一次的敲打，就像是把每一份心意敲進手鐲裡。」

2年前婚宴，歡歡、Amber的父母也都到場，當時歡歡的父親還提到，「我們站在這裡，就是讓大家知道我們很支持。」雖然明天因為結婚登記時間太早，雙方家長不會到場，但戶口名簿早已備好，讓她們可以順利完成登記。

明天，歡歡與Amber不打算穿婚紗，預計會以襯衫等日常造型現身，登記後也排了5天假期，要到馬來西亞渡蜜月，但婚禮不會再辦，「因為實在太累人了。」（編輯：屈享平）1080523