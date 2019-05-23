（中央社記者陳政偉台北23日電）收錄後現代小說家義大利卡爾維諾在1945年至1949年間報章短篇作品，首度整理發表的「最後來的是烏鴉」中文版將出書。描繪義大利小人物的種種，揭露理想與現實的差距。

後現代小說家代表的義大利作家伊塔羅．卡爾維諾（Italo Calvino），以「看不見的城市」、「如果在冬夜，一個旅人」等作品為台灣讀者熟悉，也被譽為是最具想像力的小說及寓言大師。

1923年出生於古巴的卡爾維諾，1947年出版「蛛巢小徑」一舉成名後，陸續在1945年至1949年間發表於報紙雜誌、膾炙人口的作品，終於由義大利艾伊瑙迪出版社整理完成，中文版「最後來的是烏鴉」近日將由時報文化出版，並領先英文版出書。

時報出版副總編輯嘉世強受訪時表示，「最後來的是烏鴉」是卡爾維諾在文壇初試啼聲，出版「蛛巢小徑」一夕成名後，陸續發表報紙上且大受歡迎的作品集結，收錄30篇短篇故事。

嘉世強說，這本書裡的故事從現實生活大量取材，刻劃戰後義大利小人物為生活拚搏的人生，有著卡爾維諾一貫直觀的好奇與細膩，也揭露理想與現實的差距，凸顯義大利當時寫實的風潮。

他解釋，這本書主題圍繞著「命運」，故事劇情峰迴路轉，結局難以預測，普遍被推崇為卡爾維諾可讀性最高的入門傑作之一。

嘉世強表示，卡爾維諾不斷探索小說形式的邊際，相較於後期，短篇故事集可以看到卡爾維諾故事抽象的原型，可視為形塑後期書寫的過程。

特別的是，嘉世強說，隨著有聲書在國際間越來越受歡迎，因而邀請之前討論度很高的話題台劇「我們與惡的距離」中飾演李大芝一角的陳妤，獻聲朗讀書中的其中一篇「糕餅店失竊記」。

陳妤從小喜歡聽長輩講故事，而在拍戲空檔也常和其他人交流，說故事的經驗不少，朗讀文學作品倒是第一次。陳妤推崇卡爾維諾的文字很有畫面，尤其對於人物的描述，令她會心一笑。（編輯：陳惠珍）1080523