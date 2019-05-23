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《英雄聯盟》季中邀請賽（MSI）總決賽於台北和平籃球館揭開序幕，北美LCS代表Team Liquid（TL）與歐洲LEC代表G2 Esports（G2）雙方賽區可以說是世仇，也使得這場大戰備受全球玩家關注，最終這場比賽G2以3：0擊敗TL落幕。

原本在內湖精華地段開設的Garena電競館，20日無預警出現電競館即將休館，未來將轉移陣地再出發的消息。羅技向記者發布邀請函表示，羅技將與Garena締結合作契約，未來將在三創園區中的羅技電競館舉辦比賽，但Garena電競館業務未來是否全部移至羅技電競館繼續進行，還是將會移至其他場地重起爐灶，目前官方尚未確認，只能等到明天才能知道答案。

《鬥陣特攻》週年慶活動正式登場啦！即日起至6月11日，玩家只要登入遊戲就可以獲得一箱週年傳奇戰利品，包括「哈密瓜」小美、「石像鬼」溫斯頓與「學生」D.Va等六款全新傳奇造型等待玩家獲得！此外，即日起至5月29日，玩家都可以限時免費登入體驗遊戲內容，官方更安排歷年所有限定季節活動將逐日登場。不僅如此，在測試伺服器紅翻天的「工作坊」也正式上線，工作坊能讓玩家用前所未有的方式建立遊戲，目前全世界鬥陣社群已經有許多大師製作出非常火紅的自定義模式，相當有趣。

中華民國電子競技運動協會《星光計劃》產學聯盟實習生訓練計畫正式開跑，為落實《星光計畫》學校與產業之合作模式，鼓勵熱愛電競的學生參與產業實習，以學生身分學習就業之技術，進行兼顧「就學」與「就業」之雙向並行教育模式，也提供合作企業之部分工讀實習生內容予各校老師學生參考，首先開放的是台灣電子競技聯盟（TESL），上班地點有台北總部（台北市信義區松仁路277號14-16樓）與TESL高雄電競館（高雄市苓雅區海邊路15號），各校選出適合人選由系上統一將履歷寄送到電子郵件信箱即可。本次實習生訓練計畫開放許多部門，從賽事部執行組、轉播組、影視部、行銷組皆有，如果對電子競技產業有興趣不妨試試看喔！

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