（中央社記者陳妍君馬尼拉23日專電）菲國與加拿大垃圾戰還沒落幕，又傳出在菲律賓東米薩米斯省發現7個貨櫃的澳洲廢棄物。對此，綠色和平組織今天表示，東南亞和開發中國家拒絕成為富國的垃圾場。

GMA新聞網報導，在東米薩米斯省（MisamisOriental）最近發現7個貨櫃的澳洲廢棄物，受委託運送這批貨櫃的業者，是將51個貨櫃南韓垃圾送到菲律賓的同一家公司。

對此，綠色和平（Greenpeace）東南亞分部菲律賓辦公室人員艾吉拉（Abigail Aguilar）發布聲明表示，將澳洲垃圾送到菲律賓令人無法接受、應受譴責且非常糟糕，「為什麼我們必須一再提醒全世界『我們不是垃圾場』」？

艾吉拉說，應不計一切代價停止將廢棄物非法運送到開發中國家，「我們拒絕被當作富國的垃圾堆」。

她表示，這類廢棄物進口醜聞可能不會就此終止，這就是為什麼綠色和平組織持續呼籲馬尼拉當局簽署「巴塞爾禁運修正案」（Basel Ban Amendment），因為這可以防堵以「回收」為幌子，運送其他危險廢棄物的漏洞。

巴塞爾公約（Basel Convention）目的是為禁止有害廢棄物流入第三世界國家或地區。

艾吉拉說，不管能不能回收，垃圾就是垃圾，菲律賓應堅定拒絕垃圾進到國境內。

她表示，對澳洲、南韓、加拿大和許多其他把東南亞視為垃圾桶的已開發國家來說，現在就是減少廢棄物的時機，「我們菲律賓人永遠不會接受你們的垃圾」。（編輯：高照芬）1080523