（中央社記者楊明珠、梁珮綺富山23日專電）第12屆台日觀光高峰論壇明天將在日本富山縣登場，今晚舉辦歡迎晚會。為助解決台日觀光人數失衡問題，富山縣特別推出宣傳台灣觀光的彩繪路面電車，盡現台灣魅力。

台日觀光高峰論壇明天將在富山登場，富山縣官方和民間合力招待來自台灣的賓客。台灣觀光協會會長葉菊蘭、駐日代表謝長廷、交通部觀光局長周永暉等人下午搭船遊賞富山景點，登上知名的海王丸帆船，並到富山縣立美術館欣賞藝術作品。一行人之後前往富山車站，出席宣傳台灣觀光的彩繪路面電車剪綵儀式，氣氛熱絡。

石井在剪綵儀式上致詞表示，7年前台北（中華航空公司）直飛富山一週2班，去年開始一週4班，一年約有5萬3000人利用這條航線。雖然有這麼多人利用這條航線，但葉菊蘭認為，這部分好像都是台灣過來日本的觀光客比較多，希望能平衡一下旅客量。

石井說：「去年富山方面很努力的有1萬3800人利用這航線，我們會持續努力（送客到台灣）。」

石井認為，希望富山與台灣之間，除了觀光以外，也能在商務、技術、經濟的交流上，藉由民間力量，台灣送更多客人到富山，富山也能送更多客人去台灣。

為了讓富山縣縣民以及日本民眾了解台灣的美好，富山縣政府特別與交通部觀光局合作推出彩繪的路面電車，宣揚台灣的魅力。

彩繪列車是3車廂連結的路面電車，彩繪的圖樣包括國立故宮博物院在內。石井表示，故宮也應該被列入世界遺產。

石井說，富山縣的黑部峽谷鐵道與台灣的阿里山森林鐵路締結姐妹關係，富山縣綜合設計中心與台灣創意設計中心簽署合作備忘錄，合作進行產品開發。

此外，在醫藥衛生方面，富山醫藥聯合會與台灣的醫藥品相關單位簽署合作協定。

台日觀光高峰論壇在富山的歡迎晚餐會約有260人參加，氣氛熱絡。台北市長柯文哲也率團出席餐會。在敲酒樽慶賀時，葉菊蘭、謝長廷、柯文哲等人都穿上日式的外套，一起拿著木槌敲酒樽。

葉菊蘭受訪表示，台日觀光論壇就是要討論台日觀光逆差的情形，台灣方面希望日本送更多觀光客到台灣，希望透過論壇，交換意見，思考如何擴大交流。

她說，像是富山這次推出彩繪路面電車可宣傳台灣觀光，台灣的山很漂亮、人很美好以及好吃的食物，很多日本人知道，但還是要讓日本人更深入了解台灣，所以推廣台灣觀光是很重要的。

謝長廷表示，台灣如果舉辦台日觀光論壇，日本很多縣長都出席，這次在富山，台灣的縣市長當中，只有台北市長柯文哲出席。

葉菊蘭表示，這次柯文哲來了，晚餐會上很多人進行交流，很希望大家能更重視這個論壇，這是一個很重要的行銷觀光的平台。（編輯：周永捷）1080523