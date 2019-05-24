（中央社記者江明晏台北24日電）進軍5G時代，宏達電初期不以5G智慧機為首發產品，今天宣布首創的HTC 5GHub率先由美國電信商Sprint及澳洲電信商Telstra在5月下旬正式開賣，定位為行動5G中心，搶5G商機。

智慧機市場競爭，宏達電近年積極轉型虛擬實境（VR）、區塊鏈領域，也瞄準5G商機，但仍處於轉型陣痛期，營收規模大不如過去，宏達電首季財報中顯示，毛利率已連續5個季度成長，稅後淨損為24.6億元，每股稅後虧損為2.98元，已較去年第4季收斂。

進軍5G時代，宏達電初期不以5G智慧機作為首發產品，而是以全球首創家庭及企業兩用的智慧網路分享器5G Hub應戰。

宏達電說明，Sprint已於5月17日在美國亞特蘭大、達拉斯、休士頓及堪薩斯城4個支援Sprint 5G網路的城市，率先開放HTC 5G Hub預購，並於5月31日起正式出貨，預計未來數周內，也將於芝加哥、洛杉磯、紐約市、鳳凰城及華盛頓特區等地陸續開賣。Telstra已宣布自5月22日起，澳洲消費者可於Telstra官網購買HTC5G Hub，並於5月28日起，在Telstra門市同步開賣。

宏達電指出，HTC 5G Hub是著眼於邊緣計算（Edgecomputing）及5G基礎架構進展的趨勢而開發，今年2月在全球行動通訊大會（MWC）也成功展示透過HTC 5GHub，將VR內容從雲端串流至Vive Focus Plus一體機上的雲端虛擬實境技術，未來，消費者將不再需要電腦或多餘的傳輸線，就能享受高品質的行動VR體驗。

HTC 5G Hub除了高速傳輸，也提供超低延遲、60fps及4K解析度，搭載內含Snapdragon X50 5G數據機的Qualcomm Snapdragon 855行動平台與Android 9作業系統。（編輯：楊凱翔）1080524