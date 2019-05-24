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美中貿易戰打到天昏地暗，美國總統川普（Donald Trump）23日宣布補貼因貿易戰而受到損失的美國農民160億美元，並得意洋洋地表示，這些援助都來自於從中國商品徵收的關稅。但差不多同時，國際貨幣基金會（IMF）公布新報告，指美國加徵關稅成本幾乎都由美國進口商承受，美中貿易逆差幾乎沒有變化，受害的輸家是美國與中國的消費者。

川普23日在白宮接見農牧業組織代表，宣布將提供160億美元援助，包括145億美元的直接補助，從7月開始分批發放，以及14億美元補貼滯銷農產品、1億美元用於開發新市場等。

但是根據IMF最新發布的《美中貿易緊張局勢造成的影響》中，則提到美國和中國的消費者顯然是貿易緊張局勢的受損者。包括Cavallo、Gopinath、Neiman以Tang等研究機構發現，因關稅上升造成的成本，幾乎全部由美國進口商承擔，從中國進口的（關稅加徵前）跨境價格幾乎沒有變化。

這份23日發表的報告指出，關稅加徵後進口價格急劇上漲，與關稅幅度一致，而一些關稅已經轉嫁給美國消費者，例如洗衣機，其他則由進口商自行吸收。如果關稅進一步提高，再向另外約3000億美元中國入口貨加徵關稅，可能一樣會轉嫁給消費者。美國與中國的消費者明顯是貿易戰最大輸家，而全球經濟復甦也將被拖累。

IMF報告直言，美中貿易戰再繼續打下去，將使全球 GDP下降三分之一個百分點。

對此，世界貿易組織（WTO）也有同感，該組織總幹事阿茲維多（Roberto Azevedo）受訪時表示，美中貿易戰不止對美國與中國，對每個國家都產生負面影響，投資者與消費者都無法置身事外，全球經濟擴張也因此受到傷害。

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