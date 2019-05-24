（中央社台北24日電）國際貨幣基金（IMF）23日公布的研究報告指出，在美中貿易戰中，美國對中國商品徵收的關稅「幾乎全部」由美國進口商承擔。

美中貿易糾紛已經超過一年。在此期間，雙方針對價值數千億美元的商品互徵關稅。不過，IMF研究顯示，因關稅上漲造成的成本幾乎全部由美國進口商承擔，一些關稅已轉嫁給美國消費者，其餘部分則由進口商透過降低利潤率吸收。

據IMF官網，「從中國進口的（關稅加徵前）跨境價格幾乎沒有變化，關稅加徵後進口價格急劇上漲與關稅幅度一致」。

美國總統川普稍早時曾表示，對中國商品徵收更高的關稅「充實了美國國庫」，金額達到1000億美元。但IMF表示，關稅導致美中貿易減少，但雙邊貿易逆差基本沒有變化。

貿易戰對生產商的影響更為複雜，受關稅影響的美國和中國生產商，以及使用這些商品作為中間投入的生產商是潛在的輸家。

此外，貿易戰對於那些在中國市場有重大參與的美國生產商股價也會造成負面影響。

報告說，「雖然迄今為止對全球增長的影響較溫和，但近來的緊張局勢升級可能會嚴重挫傷商業和金融市場情緒，擾亂全球供應鏈，進而危及2019年全球增長的預期復甦」。（編輯：周慧盈/張淑伶）1080524