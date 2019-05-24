（中央社記者余曉涵台北24日電）台灣高鐵今天表示，將於6月22日到6月28日期間推出「大學生暑假返鄉5折優惠列車」，每天北上及南下各有一班大學生5折優惠列車，並從5月26日起開賣。

暑假即將到來，許多大學生也即將返鄉度過長達2個多月的暑假，台灣高鐵今天宣布，針對大學生返鄉需求，特別在6月22日至6月28日規劃「大學生暑假返鄉5折優惠列車」。

除原有大學生優惠專案可適用的5折、75折或88折車次外，上述期間再加碼每天提供南下、北上各一班指定車次，適用大學生標準車廂對號座5折優惠。

台灣高鐵表示，總計加碼優惠14班次的各站停靠列車，從5月26日（日）凌晨0時起，依發車前28日售票規定，逐日開放6月22日（六）以後車票預購。

根據台灣高鐵規劃的班次表，指定適用大學生標準車廂對號座5折優惠為6月22日到6月27日的早上10時及6月28日的早上9時從南港站出發的南下列車；6月22日、6月24日到6月28日早上10時25分及6月23日早上9時25分從左營站的北上列車。

台灣高鐵指出，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」的各車次車票，都可透過「TExpress行動購票」App、全國超過一萬家與高鐵合作便利商店及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎多加利用並提早購票。（編輯：張芷瑄）1080524