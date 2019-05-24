（中央社記者龍柏安台北24日電）台灣羽球一哥周天成今天在蘇迪曼盃羽球混合團體賽第3點接力出賽，他以21比11、21比13擊敗印尼名將克里斯蒂，幫助中華隊以2比1超前印尼，並取得聽牌優勢。

2019蘇迪曼盃今天上演8強淘汰賽，中華隊在小組賽慘遭南韓逆轉，以分組第2闖進8強，對手則是B組龍頭印尼。

蘇迪曼盃是混合團體賽，賽制是5戰3勝制，每隊將派出男、女單打、男、女雙打以及混雙，淘汰賽階段只要先拿3勝的一方，比賽就提前結束。

中華隊今天前2點男雙與女單，與印尼打成1勝1負，其中世界球后戴資穎更是以直落二，橫掃世界排名15的印尼女單一姐格蕾戈麗亞（Gregoria MariskaTunjung），助中華隊開胡拿下第一勝。

第3點男單，周天成遭遇世界排名第8的印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie），兩人過去5度交鋒，周天成從未討到便宜、吞下對戰5連敗，包括去年雅加達—巨港亞運的男單金牌戰。

不過今天雙方交手，戰局大不相同，周天成從開賽後就一路領先，整局未曾落後，最多握有14比4大幅領先，先以21比11率先拿下。

次局開賽周天成在3比4微幅落後時，強勢拉出7比0強攻，不僅後來居上，也一口氣甩開對手，最後的賽末點，周天成高吊對方後場，對手判斷失誤放棄不打，球卻落在界內，讓周天成以21比13直落二拿下勝利。（編輯：張芷瑄）1080524