台中市后里區一家廢輪胎堆置場日前發生大火，造成嚴重空污；台中市議會今(24) 日進行警消環衛業務質詢，市議員張瀞分、李榮鴻持續關切火場及周邊善後狀況，也抨擊環保署收輪胎回收清除處理費卻不辦事，放任廢棄輪胎堆置，衍生環保公安問題。

張瀞分說，后里廢輪胎廠大火，延燒40個小時，被燒毀的廢輪胎，市府應該督促業者盡速處理，監控是否汙染土壤、水源、甚至農作物，並且追蹤這些廢輪胎的流向。

環保局長吳志超表示，因為先前連日大雨影響清理工作進行，業者也提出申請展延清理期到月底，至於附近溪流及上下游的水質，除因為消防滅火及大雨導致雜質較高，其他都沒有異常，土壤重金屬及戴奧辛檢測也沒有異常，水公司也持續監測空污是否飄散到給水廠，目前狀況也正常；另外，鄰近水稻遭大火高溫損傷的部分，會要求業者賠償。

張瀞分指出，這一場大火不只燒出空氣汙染問題，也燒出廢輪胎去化問題，環保署針對每一輛輪胎收取回收清除處理費，不論大小車輛，甚至腳踏車都要收輪胎回收清除處理費，以小客車來計，依輪胎大小每個收取40元-120元不等，這些錢也轉嫁給消費者，且進到環保署的資源回收管理基金，環保署卻放任廢棄輪胎堆置，衍生環保公安問題。

李榮鴻更痛批環保署拿了錢卻不辦事，不論進口或台製的輪胎一出廠，這筆回收清除處理費就要繳到環保署，廢輪胎堆置場發生大火卻撒手不管，連看都不來看，如果中央還是繼續拿錢不辦事，把責任推給地方，廢輪胎會越堆越多；另不只廢輪胎去化有問題，垃圾焚化爐的底渣去向也要好好規劃處理，否則這些廢棄物越堆越多，有一天會爆發嚴重的環保公安問題。