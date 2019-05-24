（中央社記者黃雅詩羅馬24日專電）歐洲議會選舉昨天開跑，右派、民粹路線崛起備受關注，義大利也是重要指標。若右派大勝，義大利恐對移民難民採取更嚴苛的排外政策，反歐盟的疑歐派勢必也會聲量大增。

義大利目前聯合政府是由右派政黨「聯盟」（Lega）與民粹政黨「五星運動」（Five Star Movement）組成，其中右派領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）身兼副總理與內政部長，他最近才因難民安置問題，公然槓上梵蒂岡。

5月的第二個週末，專門負責教廷慈善救助事務的樞機主教約斯基（Konrad Krajewski）爬進人孔蓋，突破封鎖替羅馬一棟公有大樓恢復電力和瓦斯，因為大樓內有400多位非法佔用建築的無家可歸難民，包括許多小孩，他們因為付不出帳單，被羅馬市政府斷水斷電。

約斯基的人道救援贏得許多掌聲，卻惹惱薩爾維尼。對非法移民持「零容忍」政策的薩爾維尼，立刻要求梵蒂岡必須支付水電帳單。約斯基回應時調侃薩爾維尼的小氣，表示教廷願意埋單，甚至可以連薩爾維尼的水電帳單一起付。

教廷通常不會公然與政治人物為敵，但教宗方濟各特別關懷移民難民問題，薩爾維尼拒絕讓非洲難民船登陸義大利等主張，本已處處踩到梵蒂岡的地雷，這次事件成為導火線，讓教廷罕見地全面動員封殺薩爾維尼。

薩爾維尼日前在米蘭大教堂造勢時，手握天主教念珠，自稱獲得聖母祝福，教廷國務卿馬上出面澄清說，上帝是全民的，不該被利用來選舉。天主教媒體接連撰文撻伐薩爾維尼，一篇內幕報導還透露，熱愛與不同立場者對話的教宗，獨獨堅拒與薩爾維尼見面握手。

不過個性強勢的薩爾維尼並未示弱，似乎也不在意捲入更多戰線。他和五星運動黨聯合執政後，雙方分歧愈來愈多，其中包括中國國家主席習近平訪義簽署「一帶一路」協議時，薩爾維尼就公開反對，他甚至拒絕出席歡迎習近平的國宴，擺明讓設宴的義國總統與主導簽約的義國總理難堪。

薩爾維尼這種敢言和尖銳的政治風格，雖然常讓他陷入爭議，被菁英分子點名為法西斯主義的復辟，但在義大利經濟景氣低迷的環境下，卻也容易引起普羅大眾共鳴。

許多民眾不滿歐盟要求義大利執行財政緊縮政策，讓他們勒緊腰帶過苦日子，對於義大利因地理位置，成為非洲和中東難民湧入歐洲的門戶，也感到頗不公平，開始視難民為製造社會問題和拖垮經濟的沈重負擔。

薩爾維尼靠勤跑基層，在社群網站發動「自拍」活動等親民手段，讓他領導的聯盟黨近日民調支持率衝高到30%，義國媒體分析，薩爾維尼把這次歐洲議會選舉，當成對自己參政表現的公投。

歐盟成員國將於26日全部完成投票，歐洲議會選舉初步結果最快當天揭曉。

如果聯盟黨在歐洲議會選舉大勝，薩爾維尼可能進一步考慮跟五星運動分道揚鑣，與其他右派政黨重新組成右派政府，因此這次選舉對義大利來說不只攸關歐盟事務，更是義大利政壇的權力洗牌，將深深牽動義大利未來的政局。（編輯：林憬屏）1080524