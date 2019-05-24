（中央社記者吳欣紜台北24日電）非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，金門又有一頭海漂死豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，除通過查核公司生產的豬肉乾及豬肉鬆外，其他金門縣豬隻及其產品將暫停輸出至少一週。

金門防疫所21日接獲金沙分駐所及海巡署金馬澎分署通報，在金沙鎮獅山海灘發現一頭死亡豬隻，防疫所趕赴現場採集相關檢體，並將豬隻屍體就地焚燒掩埋，檢體也送畜衛所檢驗。

應變中心今天指出，死亡豬隻相關檢體經行政院農業委員會家畜衛生試驗所以聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測，結果非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100%。

應變中心表示，死豬發現地點已由金門防疫所完成消毒，發現地半徑3公里範圍有4場養豬場，經公所獸醫師執行臨床檢查，健康情形良好、無異常情形，將執行移動管制及採樣監測。

另外，為了確保產業整體安全，應變中心表示，將暫停金門縣豬隻及其產品輸往台灣及其他離島至少一週，但經查核通過的7家公司生產的豬肉乾及豬肉鬆，仍可輸往台灣本島及其他離島。

應變中心指出，金門縣鄰近中國大陸福建省九龍江出海口，綜合推判，死亡豬隻應是由中國大陸漂流過來，因應這次個案，已針對與該頭豬隻接觸的人員、車輛、器械及區域執行消毒措施。

應變中心表示，目前非洲有32國及歐洲17國向世界動物衛生組織通報非洲豬瘟疫情。亞洲則有中國大陸、蒙古、越南及柬埔寨等4國發生疫情，其中中國大陸全國32個省市區都已淪為疫區，總計有137案例，蒙古則有7省11案例，越南有30省2332案例，而柬埔寨有1省7案例，未來將持續加強邊境把關工作。（編輯：陳惠珍）1080524