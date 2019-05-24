高通 (QCOM-US) 週三 (22 日) 因反壟斷訴訟敗訴，股價大跌 11%，但美銀美林卻認為，這正是買進高通的大好時機；高通週四 (23 日) 再度收跌 1.52% 至 68.255 美元。

高通股價日線走勢圖 (近三個月以來表現)

高通反壟斷訴訟敗訴

高通和蘋果 (AAPL-US) 今年 4 月 16 日簽訂一項 6 年的授權協議，以及一項由高通供應晶片組給蘋果的多年協議。該協議內含蘋果需支付一筆款項給高通，以解決兩家公司長期的法律糾紛。

然而，美國聖荷西美國聯邦地區法官 Lucy Koh 週二同意 FTC 的反壟斷指控，裁定高通在手機市場上非法壓制競爭，並收取過高的授權費用，扼殺了部分晶片市場的競爭，並且在過程中損害了競爭對手、代工企業，乃至於終端消費者。

Koh 法官認為，高通現在依據公司整支手機銷售金額的百分比，向商家索要授權許可費，這是不合理的，他們應該依據手機價值 15-20 美元的 modem 晶片，來收取費用，而不是整支手機。

Koh 還責令高通公司與客戶真誠地談判，或重新談判授權條款。如此一來，上個月他們與蘋果達成的協議，也可能必須重訂。

高通表示將尋求立即中止執行和上訴。高通執行副總裁兼總法律顧問 Don Rosenberg 說：「我們強烈反對法官的結論、她對事實的解釋及其對法律的應用。」

美銀美林喊買

美銀美林分析師 Tal Liani 週四重申高通買進評級，認為投資者過度反應高通敗訴的結果。

「雖然 Koh 法官的決定不利高通，但我們認為這只是長期法律戰的開端，事實上我們認為高通昨日的相對虧損可能會加速與 FTC 和解的可能性。」

他不認為該裁定會影響高通與大型授權夥伴如蘋果或三星等的權利金協議。

「我們預計，未來幾天就會塵埃落定，也認為近期走跌正是吸引人的買點。」

Liani 重申高通目標價 105 美元，隱含漲幅約 57%。

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