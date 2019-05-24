（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）莊福文教基金會今年發起「帶著動物園走出動物園」體驗學習課程，永續專案組長張維柔今天表示，讓學童認識動物生態，也了解野生動物面臨的生存危機，推廣動物保育扎根教育。

莊福文教基金會與新竹縣關西鎮遊樂園六福村推動物保育扎根教育。張維柔今天受訪表示，全球物種消失的速度較正常情況快，最大原因是人類對環境破壞，對動物獵捕，保育動物成為當前最緊迫的議題。

張維柔說，近年來與六福村合辦「六福環教學苑」，透過以動物保育為主題的環境教育課程，邀約偏鄉學校參與，讓師生可在開放式的動物園區，近距離觀察動物生態，認識動物生態特徵行為，也了解野生動物面臨的生存危機。

她說，今年發起「帶著動物園走出動物園」偏鄉環境教育探索計畫，帶領偏鄉學童實探索動物世界，透過環境教育體驗學習課程，解說因人類快速開發導致動物原生棲地破壞，動物遭到獵殺、路殺所造成的生態浩劫，讓孩子了解保育行動應從生活做起。

張維柔表示，後續也安排學童到六福村動物園區，讓學童變身小小保育員，親手幫狐獴製作麵包蟲午餐球、動手替白犀牛刷背和量體重，藉由親自參與動物照顧工作，更深度了解並認同動物保育的重要性。（編輯：張銘坤）1080524