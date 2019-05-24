（中央社記者楊明珠富山24日專電）第12屆台日觀光高峰論壇今天在日本富山縣登場，探討如何解決台日觀光交流逆差的問題。論壇最後發表「富山宣言」，將致力實現2020年雙方互訪800萬人次的目標。

本屆台日觀光高峰論壇台灣方面會議主席、台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，2017年時設定了2020年雙方互訪700萬人次的目標，去年台日互訪人次已將近680萬人次，相信今年能超越預期。

葉菊蘭指出，盼藉由論壇進行深度交流，提出因應台日雙方旅遊新需求的策略，進而掌握遊客的喜好，激發首遊族造訪意願，讓雙方成為國際旅客的首選目的地。

她表示，體驗、感受和記憶是新興旅遊的必要元素，「愈在地、愈國際」，透過貼近生活的深度旅遊，與當地居民正向互動，讓居民從推廣家鄉的行動中，獲得在地歸屬感，吸引旅客同時活化鄉鎮，讓旅遊成為展示在地文化的平台。

論壇的日方主席、日本觀光振興協會會長山西健一郎致詞表示，去年台日互訪人數達672萬6000人次，其中，訪日的台灣旅客為475萬7000人次，雙方都創新高紀錄，是觀光高峰論壇的一大成果。

山西表示，今後有必要實現更高水準的雙向交流，不只擴大交流人數，還提高遊客滿意度等，期待雙方能挖掘出雙方地方都市的全新魅力。

交通部觀光局長周永暉致詞時表示，因應全球在地化的觀光發展，台灣積極推動「Taiwan Tourism 2020」，在今年特別落實觀光小鎮漫遊，強化文化歷史、體育交流、農業體驗。

周永暉呼籲在亞太經濟合作會議（APEC）觀光部長會議架構下，強化旅遊安全互助與旅遊互惠，日本應加速推動與台灣合作參與。

周永暉特別宣布，7月1日起到年底，台灣推出吸引年輕人的「青春，年輕之旅前往台灣」專案，包括補助2000名遊客的促銷方案，以及鼓勵年輕人鐵道觀光旅遊，發現台灣小鎮的魅力等優惠活動。

會中決定下屆論壇由桃園市主辦。桃園市長鄭文燦透過預錄的影片介紹桃園市的好山好水與美食等。

論壇最後發表「富山宣言」，內容包括台日有共識要致力實現2020年雙方互訪800萬人次的目標，雙方將創造嶄新魅力，擴大吸引遊客到首都圈以外的城市，透過運動、文化、歷史等推進觀光交流，擴充年輕族群的雙向交流。此外，也要透過商談會、旅展等，加強合作，帶動宣傳。（編輯：周永捷）1080524