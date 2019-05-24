（中央社記者陳至中台北24日電）立法院今天三讀通過「原住民族教育法」修正案，將新增「民族教育」專長的教師證書，同時拉高原民公費生族語能力要求，畢業前必須取得中高級認證。

教育部綜合規劃司長黃雯玲表示，這次修法一大突破是啟動民族教育師資培育，教育部將和行政院原住民族委員會討論細節，在未來增加「民族教育」專長的教師證書。

至於「族語教育」專長的師資培育，目前已啟動，預計民國110年就會有人取得這項專長。

另外，現行原民公費生的族語要求是畢業前達到中級認證，常被批評過於寬鬆。最新修正的原教法，要求參與公費生招生管道或校內甄選前需取得中級以上族語證明，畢業時更須達到中高級以上。

這次修法另一重點是擴大原住民族教育對象。黃雯玲解釋，過去是原民生修原民教育，但為營造族群友善環境，修法將原民教育對象擴大至全體師生及國民。政府機關、公營事業機構也必須共同肩負責任，規劃原民及多元文化課程及活動。

黃雯玲受訪時提到，近來有Youtube製作「當代原住民與漢人矛盾」影片，有許多誤導、不善意的內容，引發原民團體不滿。希望在「原住民族教育法」修正實行後，全體民眾都能對原民的歷史文化有所瞭解，避免類似情況再發生。（編輯：陳惠珍）1080524