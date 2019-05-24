（中央社紐約23日綜合外電報導）美國芝加哥聯邦儲蓄銀行（Federal Savings Bank）總裁卡爾克今天被控，批准川普總統2016年競選總幹事曼納福特的1600萬美元貸款，以期換取在新政府位居要津。

卡爾克（Stephen Calk）當時推翻了銀行方面反對貸放給曼納福特（Paul Manafort）1600萬美元的立場。曼納福特在2016年底必須籌措新的資金，否則他的高價房地產將喪失抵押贖回權。

為求對方投桃報李，卡爾克寄給曼納福特電子郵件，詳細列出他中意的川普政府職位，包括財政部長、國防部長與陸軍部長。

卡爾克告訴曼納福特，如果不是這些職位，他也願意擔任駐外大使，而他偏好的駐在國依序是英國、法國、德國與義大利。

卡爾克遭控一項金融機構賄賂罪名，最高可處30年有期徒刑。

根據起訴書，2016年8月辭去競選總幹事後繼續向川普競選團隊提供建議的曼納福特，在當年11月向川普交接團隊的高層人員推薦卡爾克。

起訴書沒有提到交接團隊這名高層的身分，但在曼納福特去年詐騙案中列為證物的電子郵件中，提到了這名官員是川普女婿庫許納（Jared Kushner）。

在2016年11月30日一封電子郵件中，曼納福特向庫許納建議由卡爾克擔任陸軍部長，強調他對即將就任總統的川普忠心擁戴。

曼納福特寫道，卡爾克與他推薦的另兩人可以推動川普的施政議程，「完全可靠並將聽從川普入主的白宮吩咐。」庫許納當天回覆：「就這麼定了！」

卡爾克最後接受陸軍部副部長職位面試，但沒有通過。（譯者：張曉雯/核稿：張佑之）1080524