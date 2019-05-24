佛光大學傳播學系畢業成果展「深視」，將於 5 月 24 日（五）至 5 月 27 日（一）早上 10 點至下午 3 點在松山文創園區製菸工廠二樓多功能展演廳展出。

以『深視』主題來探討訊息多元、傳播快速的時代，資訊隨手可得，如何辨別訊息的真實性及整合資訊，是現代人必須學習的課題。並以多種角度探討事物的深度，探知影響的廣度，最後以理性的態度傳達客觀的資訊。創意獨特的手法透過不同主題的呈現，表達新世代的媒體人在觀察不同事物當下的自我省思。

佛光大學傳播學系系主任徐明珠表示，「深視」此一名稱係同學精雕細琢所嚴選，其目的在為當前「破碎化」、「非線性」、「草根參與」的媒體時代，勾勒出完整的傳播視野，揭開窄化於冰山一角的偏狹。同學們的眼界開闊、壯志凌雲，證明了即將邁入傳播產業的豪情與企圖心。

運用新媒體的展現方式：「攻劇人」 YouTube 頻道名稱發想於攻陷每個人的生活小劇場。團隊宗旨意在挖掘現實中的生活小事」並放大檢視生活中有趣、歡樂、令人深思或煩惱等相關的人事物，以浮誇搞笑的方式，呈現一齣齣令人哭笑不得的歡樂喜劇。「少女情懷總是詩」 YouTube 頻道探討近年來，女性議題逐漸受到重視，而創立一個屬於女孩們的品牌，只有女性是我們故事裡的主角，每個少女都有不同性格，利用自媒體帶給大家全新的女力新時代。

展場提供多樣新媒體互動體驗，期盼透過展覽能帶給參展民眾不同的感受，暢遊在新媒體時代。