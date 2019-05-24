（中央社記者翟思嘉上海24日電）因為出現嚴重信用風險，中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會今天公布接管包商銀行1年。這是中共建政以來被接管的最大銀行。

中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會24日公布，鑒於包商銀行出現嚴重信用風險，為保護存款人和其他客戶合法權益，決定自2019年5月24日起，對包商銀行實行接管，接管期限1年，至2020年5月23日。

公告稱，自接管開始之日起，接管組全面行使包商銀行經營管理權，並委託建設銀行託管包商銀行業務。接管後，包商銀行正常經營，客戶業務照常辦理，依法保障銀行存款人和其他客戶合法權益。

中國銀保監會官網發布負責人答記者問，稱人行、銀保監會和存款保險基金對包商銀行個人儲蓄存款本息全額保障，個人存取自由，沒有任何變化；並稱，託管的目的是保障包商銀行正常經營，各項業務不受影響。

綜合大陸媒體報導，包商銀行自2017年開始的淨利潤等重要指標持續下滑，2017年9月末，資本充足率為9.52%，逼近監管紅線。核心一級資本充足率為7.38%。

包商銀行至今仍未公布2017年年報及2018年各季財務報告，理由則是包商銀行「擬引入戰略投資者，主要股東股權可能發生變動」。不過，當時已傳出包商銀行正接受檢查，部分個人業務被暫停的消息。

包商銀行1998年底成立，前身是包頭市商業銀行，2017年9月經中國銀監會批准更名為包商銀行。目前在內蒙古自治區內有14家分行，另外，在北京、成都、寧波、深圳等城市各有一家分行，共有18家分行。

中國銀保監會新聞發言人肖遠企今年2月底在北京舉行的一場吹風會上表示，監管部門將採取多種手段壓降金融機構的潛在風險，其中包括兼併重組等，個別機構可以試點破產退出機制，但主要還是要採取兼併重組手段。（編輯：林克倫）1080524