（中央社記者余曉涵、吳欣紜台北24日電）桃園市空服員職業工會針對長榮航空的勞資爭議進行罷工投票，並在今天在投票開始後首度進行勞資協商，不過雙方仍未達共識，約定29日再度討論，但時間跟地點尚未決定。

桃園市空服員職業工會13日啟動長榮空服員罷工投票，隨後雙方決議今天傍晚5時30分在台北長榮桂冠酒店重啟協商。

雙方共有8點訴求，一、勞工董事，二、日支費及禁搭便車條款，三、疲勞航班，四、人評會，五、國定假日雙倍薪，六、外籍組員每班派遣不能超過2名，七、會務假、八、勞動條件及工作規則變更要工會討論跟同意。

桃園市空服員職業工會今天傍晚與長榮資方重啟協商，但工會不滿長榮片面毀約，決議改到勞動部等待長榮資方，並要求長榮具體答覆問題，才決定是否協商。長榮航空總經理孫嘉明則指出，工會對於公司有許多不實指控，堅持在原地點進行協商，並會等待工會到來。

桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱表示，工會有誠意要協商，所以提出端午節不罷工的承諾，工會希望協商順利，也主動要求舉辦會前會盼能針對議事規則討論，在昨天的會議中，雙方根本沒有針對直播有細節的討論，雙方簽下共識後，資方也希望會議內容不要公開，但卻到處向媒體表示工會拒絕直播。

周聖凱表示，工會的的每一個決議都要經幹部討論，白紙黑字簽下的東西，為什麼資方可以臨時變卦，工會感受不到資方有協商誠意。

晚間6時許，長榮公司協理許平透過電話向工會表示，希望工會能夠前往原定的協商地點、台北長榮桂冠酒店，公司會在那裡答覆工會提出的3個問題，工會隨後也前往長榮桂冠酒店現場。

晚間7時左右，工會抵達勞資協商現場，並要求長榮公司履行昨晚會前會承諾後，將媒體記者請離協商會議現場，稍後並開始針對訴求進行協商。

晚間9時左右，歷經2小時協商會議宣布結束，周聖凱表示，雖然今天資方對於工會訴求有提出方案，但根據會前會的紀錄，資方承諾提出8項對案，但在今天協商會議，公司只願意回應4項，包含外站津貼綁禁搭便車、改善過勞航班、開放勞工參與公司治理及工會是否參與人評會，其中有些回應還跟過去一模一樣。

周聖凱表示，罷工投票已經接近尾聲、會員投票很踴躍，公司應該明白許多員工其實是對長榮提出的方案很不滿，工會與資方將於29日再次協商，希望公司下次協商能夠拿出完整的方案。

周聖凱指出，長榮航空今日片面毀約試圖更改會前會的會議規則，從今天的協商結果來看，有沒有直播並不構成雙方無法達成共識的理由，關鍵在於長榮航空是否提出進一步誠意的對案。

長榮航空總經理孫嘉明表示，由於工會今天來得比較晚，但隔天協商代表大家都還有事情，所以仍然按照原定規劃，在晚間8時30分時決定要結束會議。

他說，今天會議內容有按照工會提出8點訴求的前4項提出公司對案。

孫嘉明指出，但工會並未提出他們的想法跟看法，所以才會敲定29日再度協商，長榮航空這邊仍建議下次開會工會可以同意直播，但還是要看工會的回覆。

孫嘉明說，第5項到第8項都是因為沒有時間的關係才沒有討論，公司也都有把對案提出來，每次提出的對案也都有不太一樣的地方。（編輯：陳惠珍）1080524