（中央社記者楊啟芳新北24日電）中華職棒今天在新莊棒球場的比賽，由Lamigo桃猿對富邦悍將，悍將全場出現15支安打，包含林益全的2分砲，以9比4擊退桃猿，奪下4連勝，現在距桃猿僅1.5場勝差。

桃猿1局上柏納帝那擊出安打後，藍寅倫敲二壘安打，形成二三壘有人，接著郭嚴文擊出二壘安打，帶有2分打點。不過下個半局悍將的王正棠獲保送後，胡金龍補上安打，林益全再擊出高飛犧牲打，接著蔣智賢、申皓瑋都敲安，形成2比2平手。

2局下王正棠敲2打點安打，林益全轟2分全壘打，悍將取得領先。雖然3局上桃猿的柏納帝那敲出中職生涯首轟，還是支2分砲，不過4局下悍將李宗賢安打後，利用滾地球、暴投，及王正棠高飛犧牲打再得1分；6局下也是李宗賢敲安後，靠著盜壘及張正偉安打攻1分，取得8比4領先。

8局下林益全、陳凱倫都敲二壘安打，再添1分，終場悍將就以9比4擊退桃猿，奪下4連勝，勝率回到5成，目前排名第三，與第一名桃猿的勝差僅剩1.5場，跟第二名中信兄弟也僅0.5場勝差。

悍將的林益全4打數敲2支安打，包含一發2分砲，還有高飛犧牲打，包辦3分打點、跑回2分，獲選為單場MVP。對於4局下的全壘打，林益全表示，「那顆是打到變化球，沒有特別鎖定直球，只希望擊球點在前面，把球擊好。」

林益全也指出，現在休息室球員間會互相勉勵，前一棒打不好，相信下一棒就會打回來，他說：「所以會專注當下，不管有沒有安打，推進也好，反正還有下一個棒次。」目前林益全生涯安打數已經來到1498支，距離1500安僅剩2支，他指出，「順其自然，因為已經很接近，一定會達成，不會太在乎。」

悍將先發投手陳品學僅投2.1局，被敲5支安打，投3次四死球、4次三振，失4分，悍將總教練陳連宏說：「他今天比較不穩定，要再修正一下。」不過第2任投手張竣龍投2局無失分，獲得勝投，雖然出現3次保送，不過陳連宏認為，他有把危機處理好，將分數擋住。（編輯：張佑之）1080524