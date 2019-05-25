A8生活圈是北台灣科技產業匯聚的重鎮，緊鄰著年產值約5,000億的華亞科技園區，是林口、桃園首屈一指的科技矽谷。政府看準A8這座亞洲矽谷龐大的經濟動能，重金投入3000億，增設華亞科技園區二期擴建大潭電廠，另外再加碼7億2千萬元投入水資源再生計劃。

俗話說，購屋跟著政府的建設走就對了。佳晟建設追隨政府建設的腳步走，預見未來Ａ8的發展，為了滿足科技菁英居住的需求，近期推出適合小資族、首購、換屋客需求的「奇幻莊園」，基地位於機場捷運A8站附近的文德二路，基地面積約2千坪，鄰萬坪保護區，規劃25~38坪、2~3房產品，分兩期推案，第1期為954坪，設計3棟地上13~14層建築。客戶服務部分，推出一條龍的專案成家服務，從裝修風格到家電設備一應俱全，其中2+1房，親民總價深受許多首購成家者的青睞。

產業進駐建設齊發 就業人口刺激購屋買氣

「奇幻莊園」位處的A8生活圈產業匯聚，除了華亞科技園區外，禾聯碩集團也投入20億元開發，共同打造樂善科技園區。另外，隨著全球跨境電商的蓬勃發展，跨境物流的需求日益擴大，中華郵政也已經投入220億元資金打造物流園區，複合式營運中心佔地17公頃，以智慧園區為目標，除了郵政物流中心外，另有郵政資訊中心、北台灣郵件作業中心、郵政訓練中心，並規劃為賣場的工商服務中心，預計在110年陸續完工，屆時將再創造6,000個就業機會。專家表示，Ａ8生活圈的建設動起來，產業的進駐，順勢會帶動區域的就業人口，相對購屋的需求也變高。

除了產業硬實力堅強，「奇幻莊園」A8生活圈資訊軟實力也強大，一旁的是林口媒體園區，目前民視總部已進駐，未來TVBS總部也將進駐，帶動內容產業能力升級。此外，公共建設議題豐富，指標計畫有A8長庚新驛站的建設，將投入約5億2千萬資金，以及投入2億元，擴建樂善國小、文德非營利幼兒園與新學區計劃。

生活機能豐富 長庚醫療資源圍繞

該建案生活機能完善豐富，車程2分鐘可到A8長庚醫院站、林口交流道、環球購物中心、長庚商圈，4分鐘抵達A7體育大學站。社區有頂好超市，還享有環球購物商圈，不僅有日韓美義排隊美食餐廳進駐，知名連鎖品牌像是星巴克、麥當勞、肯德基也在此設立門市，逛街採買美妝服飾潮牌，A8生活圈都有，不用出國還可逛三井Outlet。

家中有長輩，需要看醫生或復健，一旁就是長庚醫護園區，擁有台灣最具規模的醫療團隊與健康醫學中心，健康照護利多，成為家人健康最大的靠山，一家老小生活起居都不用擔心。

家中有孩子學區不擔心，教育資源也到位，該建案距離約1分鐘，就到樂善國小、樂善公園，2分鐘可至長庚國小、長庚幼稚園，距離長庚科技大學與林口體育館也不遠，教學資源充足，滿足華亞科技園區內近百間公司的員工居住需求。