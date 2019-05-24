幾乎崩潰！長達近2年，彰化縣美女縣議員劉惠娟幾乎每天飽受電話及簡訊騷擾，對方不但常傳示愛簡訊，還打電話來求愛，有時一天撥打30通，從早到晚轟炸，讓劉惠娟的身心不堪其擾；為此，劉惠娟向員林市東山派出所報案。

警方不到1小時便將這名愛慕人士請到警局說明，賴男到案後供稱，他不認識劉惠娟，去年中秋節在一場政見會場拿到劉惠娟的名片，被她的聲音吸引，開始暗戀她；有空就會打手機問候她，有時晚上喝了酒，特別想聽到她的聲音，就打手機給她，聽到她「喂」聲音就趕快掛斷，有時控制不住，就傳簡訊向她示愛。

警方調查，賴男是不斷打電話和傳送曖昧簡訊，造成他人困擾，沒有肢體接觸，所以不構成性騷擾防治罪責，傳喚賴男到案說明時，他主動交出手機；賴姓油漆工人對造成劉惠娟困擾也認錯並表明歉意，詢問製作筆錄後，依刑法強制罪嫌函送彰化地檢署偵辦。

劉惠娟是縣議會公認的美女議員，已當媽媽，在基層跑攤時常帶笑容，讓民眾感覺很親切；劉惠娟指出，身為民意代表，手機和住址都是公開透明，尤其手機不能關，也不能換號碼，即使是不明的來電也要接。

劉惠娟說，剛開始接到賴男不願透露身分的問候電話，她也只能很客氣的回應，後來在深夜不斷接到不講話的「未顯示來電號碼」的電話，接了就斷，掛了又來，有時一天超過30通，從深夜打到第二天凌晨2點多，讓她無法好好睡覺休息，非常困擾；最近更一再接到語意很曖昧，甚至直接騷擾的簡訊，她實在無法再忍受，只好報警處理。