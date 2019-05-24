（中央社記者黃雅詩羅馬24日專電）民間WＨO宣達團結束日內瓦行程後轉往羅馬參訪，團長蔡明憲表示，去年連穿台灣字樣衣服都被警察要求脫掉，今年團員在場外遊行還跟警察微笑揮手，深刻感受到國際挺台氣氛。

由台灣聯合國協進會組成的世界衛生組織WHO宣達團今天特地到駐教廷大使館，說明此次外交宣傳的三大突破，並替努力維護台梵邦誼的前線外交人員打氣。

團長、前國防部長蔡明憲表示，他過去十五年都來參加世界衛生大會WHA，今年除了邦交國替台灣發言，美國、歐洲許多具影響力的大國也加入聲援台灣的行列，美國衛生部長另與台灣衛福部長當面對談，這是一大重要突破。

蔡明憲說，團員在現場都能感受氣氛完全不同，去年團員穿著寫有「Health for all, Taiwan can help（健康為全民，台灣能幫忙）」口號的衣服，被日內瓦ＷＨＡ會場警察要求脫下，還有一名台僑丈夫被控違反秩序，罰了600歐元，當時感受到中國強力施壓，團員心情都相當不爽。

蔡明憲說，今年團員穿著印有同樣口號的旗幟和服裝，在會場完全未受刁難，感謝外交部在事前做了良好的溝通協調。

蔡明憲表示，外交部今年對於推進WHA特別積極，先前除了請外館在歐洲各主要大城市同步發起「與台灣同行」遊行，在日內瓦街頭也看到不少台灣文宣廣告，大大提升了台灣加入世衛議題的能見度。

駐教廷大使李世明致詞時，則向團員說明各界十分關切的台梵關係。

李世明說，台梵關係沒有近憂，但不能沒有遠慮，教廷與中國對話主要目的，是要解決教會內部分裂問題，但中國政府另有意圖，去年中梵簽署協議後，中國一直試圖利用協議逼迫地下教會加入愛國教會。

李世明表示，教廷萬民福音部長費洛尼（FernandoFiloni）樞機主教曾經明白表態，教廷反對中國強迫地下神父到愛國會註冊，但中共是無神論政權，宗教只是統治工具，因此中共聲稱的宗教自由，還是建立在國家控制的前提下。

不過李世明表示，中梵協議對教廷仍有正面收穫，使中國政府首度承認教宗是中國天主教會的領袖，台灣支持中國走向民主開放，也和教廷在難民移民等人權問題積極合作。

李世明在駐教廷使館準備滷肉飯等台灣家鄉味宴請團員，剛好3位旅法、旅英的台灣留學生路過使館拍照，也獲邀一起用餐。蔡明憲看到立刻大讚李世明是少見的「親民」大使，他當駐美副代表時，李世明駐任舊金山，兩人是老同事，他很高興此次重逢，大家都還在為台灣外交打拚。（編輯：徐睿承）1080525