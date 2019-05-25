（中央社里昂24日綜合外電報導）法國里昂市中心一處徒步區今天發生包裹爆炸案，造成13人受傷，警方正追捕一名嫌犯。兩天後法國將舉行競爭激烈的歐洲議會選舉。

警方消息人士和里昂2區區長布洛里奇耶（DenisBroliquier）說，根據監視器畫面，嫌犯將一個包裹放在一間麵包店前，炸彈在下午5時30分左右爆炸。警方消息人士表示，包裹內裝有「螺絲或螺栓」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）稱這起爆炸是「攻擊事件」，且已派內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）到里昂。

警方追捕嫌犯的同時，也在推特（Twitter）呼籲目擊者挺身而出。監視器畫面顯示，在爆炸發生不久前，此區域有一名騎著登山車、據信30歲出頭的男子疑似是嫌犯，他身穿淺色短褲和深色上衣。

司法部長貝魯貝（Nicole Belloubet）告訴法國BFM電視台，將這起爆炸界定是「恐怖主義行為」還太早。

這起爆炸造成13人受傷，11人已送醫治療，但沒有生命危險。

布洛里奇耶說：「有一名8歲女童受傷…我們鬆了一口氣，因為看起來沒有人受重傷，但另一方面，我們確定這是個爆裂物。」

發生爆炸的地點位於里昂市中心，索恩河（Saone）和隆河（Rhone）間的狹長地區，目前這個地區人群已遭疏散，警方也拉起封鎖線。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1080525