投資者近期一直擔心中美貿易戰發展，擔心貿易戰會衝擊蘋果 iPhone 的購買需求和生產成本。

瑞銀分析師 Tim Arcuri 週四表示，中國可能採民族主義運動，以報復美國封殺華為的舉動，因此 iPhone 可能遭中國拿來祭刀。

但 Wedbush 分析師 Daniel Ives 週五卻提出更具建設性的看法，他認為目前對蘋果近期前景的質疑正是買進機會，他給予蘋果目標價 225 美元、評級為「優於大盤」。

他的論點是，中美貿易戰中，蘋果不值得當作祭品，因為中國富士康有超過 100 萬人受聘製造蘋果產品，在中國更廣泛的技術生態中，富士康也扮演著重要的角色，「從供應鏈的角度來看，就算雜音一堆，蘋果也不會面臨重大障礙。」

但他承認，Arcuri 昨日報告提出的一點確實是問題，「挺華為派」的民族主義情緒可能會衝擊到 iPhone 在中國的銷售，但近期內對中國 iPhone 總銷售額的衝擊不會超過 3% 至 5%。

如果美國未來幾個月內對另外 3250 億美元的中國貨品徵收關稅，Ives 估計 iPhone 的生產成本可能增加 10% 左右，換言之，蘋果如果沒有將此成本轉嫁消費者，那麼 EPS 可能受 1 至 1.30 美元的衝擊，或約 2020 財年華爾街獲利共識的 10%、即約每股 13 美元以下。

Ives 認為，一些更悲觀的估計認為獲利可能會受到 20%-30% 衝擊，但這種估計「根本不切實際」，所以雖然現在外界雜音很大，聽起來也很可怕，但事實上現在正是蘋果「獨特的買進機會」。

蘋果 (AAPL-US) 週五約收低 0.4% 至 178.97 美元。

蘋果近期股價走勢

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