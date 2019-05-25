（中央社記者江今葉華盛頓24日專電）美國聯邦參議院外委會亞太小組主席賈德納與西半球小組主席盧比歐等人共同提出「台北法案」，表達美國支持台灣維繫全球邦交，並授權行政部門可採取降級外交關係或減少外援等措施，防止相關國家做出對台灣不利的行動。

賈德納（Cory Gardner）與盧比歐（Marco Rubio）以及柯寧（John Cornyn）、昆斯（Chris Coons）23日提出「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection andEnhancement Initiative Act of 2019，簡稱TAIPEIAct）。

法案除了重申美國對台灣的安全承諾外，也要求美國總統應依據「台灣旅行法」，鼓勵美國高階官員訪台。法案也授權行政部門可採取降低外交關係或以減少援助等方式，對與台灣斷交的國家做出行動，並要求美國國務院定期就協助台灣維繫邦交關係及強化與非邦交國關係所做的努力向國會提交報告。

法案也強調美國有責任協助台灣參與國際組織，要求美國政府出席國際組織代表應以發言及投票方式支持台灣在該組織的會員或觀察員身分，並且要求美國應在與中國的雙邊互動場合，表達對台灣國際參與的支持。

賈德納今天發布新聞稿表示，美國應運用所有工具支持台灣在國際舞台地位。台北法案獲得跨黨派議員支持，要求美國對中國霸凌台灣的伎倆應傾政府之力加以回應，且對各國發出強烈訊息表明，對支持中國損害台灣的行動需承受後果。

盧比歐則表示，中國透過霸凌及施壓他國來孤立台灣的行徑不容忽視，尤其在美國所處的西半球。他支持法案重申對美台關係的承諾，支持國務院得以採取外交行動對付與台灣斷交而與中國建交的國家。

昆斯指出，台北法案再次確認美國國會跨黨派全力支持台灣的市場經濟、民主及全球邦交。台灣是區域內成功的故事，美國在目前及未來仍必須繼續強化美台關係，並維持台灣目前在國際社會已取得地位之現況。

在台灣國際空間及邦交面臨中國嚴重打壓之際，美國國會以立法方式表達對台灣的支持，駐美國代表處表達由衷謝意。（編輯：林憬屏）1080525