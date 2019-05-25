（中央社記者姜遠珍首爾25日專電）南韓媒體報導，美國在「南海航行自由」問題上，敦促南韓政府參與並支持，美中矛盾不僅殃及南韓經濟，還蔓延到安全領域，使得南韓夾在美中之間進退維谷。

南韓「朝鮮日報」指出，多位韓美政府消息人士透露，美國務院最近向南韓外交部闡明有關「中國不正當主張領土主權，限制南海航行自由」的立場，以及最近美國的應對情況，並要求南韓政府支持。

報導稱，南海是中國與東協6國間存在領土主權糾紛的海域。中國主張南海近90%的海域為其領海。美國則代表東協國家，為了使中國的主張失效，向南海派遣軍艦開展「航行自由作戰」。

南韓政府在南海問題上，考慮到中國的立場，一直克制，僅堅持「應該和平解決南海問題」的原則性立場。但是，隨著美中矛盾的升級，美國近日再次敦促南韓給予明確支持，使得南韓夾在美中之間進退維谷。

5月31日至6月2日即將舉行的南韓、美國、中國、日本、俄羅斯、東協國防部長等人出席的亞洲安全會議（香格里拉對話）很可能成為第一個試驗平台。

6月在日本大阪舉行的二十國集團（G20）峰會為契機訪韓的美國總統川普也可能會提及這個問題。關於最近韓美當局就南海問題溝通情況，外交部一位負責人表示：「兩國外交當局之間的對話具體內容，恕難予以確認。」

美國5月兩次（6日，20日）派遣驅逐艦在南海海域航行，提高施壓的力度。美國國務卿蓬佩奧4月曾說：「對（中國的）企圖改變東海和南海現狀的脅迫性嘗試，（美國）深表憂慮和反對。」（編輯：陳永昌）1080525