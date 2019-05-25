（中央社奈洛比24日綜合外電報導）肯亞高等法院今天認定將同性戀視為犯罪的法律條文未違憲，因此不予廢除，讓LGBT社群大受打擊，也讓肯亞遭人權團體和聯合國批評性別平等保障後退一大步。

在印度和台灣做出具里程碑意義的立法決定後，同性戀權利組織希望肯亞順應全球趨勢，放寬對同性戀的法律限制。在此同時，近期有3個非洲國家推翻反同性戀的法律。

但在提交請願書3年後，高等法院裁定，將同性戀視為犯罪的法律並未違憲，且傾向於擔心破壞基督教徒占多數的肯亞文化和家庭價值。

主審法官阿布瑞里（Roselyne Aburili）說：「我們發現受質疑的部分（刑法）並未違憲，我們因此拒絕尋求補救方法的要求，並駁回連署請願書。」

當冗長的判決宣布後，法庭內同性伴侶握著彼此的手、揮舞彩虹旗，同時也有一名主教手拿聖經坐在前排。

裁決出爐後，同性伴侶們相互擁抱並擦去眼淚，其他人身上披有彩虹旗。

烏干達男同性戀朱斯（Jordan Zeus）逃離迫害，來到肯亞尋求庇護。他說：「我們必須為我們的權利奮戰，這就是我們本來的樣子。」並敦促運動人士持續奮戰。

阿布瑞里表示，在法庭上呈現的證據「沒有決定性的科學證據，證明女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者、跨性別者與酷兒（LGBTQ）是與生俱來的」。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1080525