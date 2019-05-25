（中央社密爾瓦基24日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB密爾瓦基釀酒人今天主場迎戰費城費城人，釀酒人強棒葉立奇傷癒復出，3局下擊出超前比分的陽春全壘打，率先達到本季第20轟暫時領先聯盟群雄。

這場比賽釀酒人未能鞏固領先至終場，最後以4比6吞敗，不過葉立奇（Christian Yelich）的表現仍是全場矚目焦點。

大聯盟官網報導，葉立奇本季只打了45場就擊出20支全壘打，速度堪稱隊史之最，勝過2007年菲爾德（Prince Fielder）所保持的58場達成20轟。

至於大聯盟單季快速累積至20支全壘打的紀錄，上一次則是德州遊騎兵韓密爾頓（Josh Hamilton）在2012年球季締造的44場。

葉立奇在本季大聯盟全壘打排行榜暫時居首，洛杉磯道奇強打貝林格（Cody Bellinger）以18支緊追在後。今天對戰費城人的賽事前，葉立奇因為背部傷勢缺席迎戰辛辛那提紅人的兩場比賽。

賽前釀酒人總教練康索（Craig Counsell）談到葉立奇的歸隊深具信心，因比賽前一天，這位強打在美國職籃NBA密爾瓦基公鹿主場，觀看東區冠軍賽第5戰，鏡頭捕捉他當眾喝光啤酒的畫面，康索都看在眼裡並認為這是葉立奇背傷好轉的跡象。

康索笑著說：「當我看到他一飲而盡，我就知道他今天一定能打，我覺得好極了，真是太好了，我當下自忖：『這就意味著他列入先發打線了。』」（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1080525