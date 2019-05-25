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（中央社記者謝靜雯台北25日電）台灣國際田徑公開賽，楊俊瀚在男子百公尺預賽跑出10秒21、以分組第一名晉級決賽，將有機會縮短秒數、拚奧運資格，加拿大奧運得牌好手德格拉塞預賽沒有出賽，楊俊瀚不覺可惜。

2019台灣國際田徑公開賽今、明兩天在台北田徑場舉行，男子百公尺預賽分8組，「台灣最速男」楊俊瀚預賽跑出10秒21、晉級決賽。

預賽同組的里約奧運男子百公尺銅牌、200公尺銀牌得主加拿大好手德格拉塞（Andre De Grasse），因腿部肌肉在熱身後有一些緊繃情況，決定取消預賽出賽，直接在晚間決賽出場，與楊俊瀚同場競技。

楊俊瀚表示，德格拉塞沒有跑預賽不會覺得可惜，「把重點放在自己身上，而不是隔壁道的選手」，至於預賽表現，他也提到，「對整趟比賽都很了解，知道自己哪邊會有比較不好的地方，從啟動到加速，沒有做很連貫，是比較可惜的地方」。

楊俊瀚2017年世大運男子百公尺準決賽跑出10秒20、晉級決賽，決賽跑出10秒22，替台灣拿下世大運史上首面男子百公尺金牌，他今天也說當時決賽時感覺很好，今天預賽還沒有那種感覺，「這就是可以再更好的地方，以我對自己身體的了解程度，我覺得決賽可以把秒數再縮短一點」。

楊俊瀚本季個人最佳曾跑出10秒13，此次比賽目標也放在取得奧運資格，他表示，「每趟比賽都當決賽跑，調整到越接近決賽模式，決賽可能就有更好的狀態」。（編輯：張芷瑄）1080525

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