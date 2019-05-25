（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）美國一名法官因發表詆毀總統川普的言論，遭當地最高法院停職6個月且不得支領薪水，他曾批評川普「沒有能力治國且政治無能」。

猶他州（Utah）最高法院本週稍早認為，法官關維斌（Michael Kwan）的行為違反法官行為準則，且傷害司法信譽。

最高法院在一份19頁意見書表示：「關維斌法官的行為，損害作為一名公正、獨立、有尊嚴且謙恭有禮法官的名聲，對於他服務的部門百害而無一利 。」

對於關維斌在社群媒體臉書（Facebook）和領英（LinkedIn）發表有關川普的言論，最高法院表示這些言論「充斥粗鄙、有時是下流的批評」。

川普2017年1月20日宣誓就職時，關維斌寫道：「觀迎就任。你會堅持己見且花4年時間破壞我們國家聲譽和世界地位？…你會繼續展現你在治國和政治上的無能？」

關維斌1個月後在另一則貼文寫道：「歡迎法西斯主義者開始接管（美國）。」

最高法院指出，關維斌曾在一場法庭聽審中，批評川普的移民和稅收政策。

當時一名被告在法庭上告訴關維斌，打算收到退稅後繳交他的法院罰金，關維斌則告訴被告：「你知道我們已經有一位新總統，你認為我們有辦法把錢拿回來嗎？祈禱可能就是答案。」

關維斌說：「因為他（川普）剛簽署命令要開始築牆，他沒有錢退稅，所以你認為你今年能拿到退稅，嗯，也許會，也許不會。但不要擔心，富人將能減稅，所以如果你收入超過50萬美元，你就能減稅。」

過去20年在泰勒斯維爾市（Taylorsville）擔任法官的關維斌，曾發表政治相關的不當言論且脾氣不好。他承認自己行為不符合法官身份，但他辯稱，在法庭上的政治言論只是搏君一笑，且認為停職處分等同侵犯他的言論自由。（譯者：葉俐緯/核稿：陳彥鈞）1080525