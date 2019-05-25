（中央社記者趙靜瑜台北25日電）第17屆台新藝術獎今天揭曉，由布拉瑞揚舞團作品「路吶LUNA」獲得年度大獎，獎金150萬元。這不但是年度大獎從2014年起頒發以來首度由表演藝術作品獲獎，也是台新藝術獎開辦以來首度連續獲獎團隊。

布拉瑞揚舞團去年以「無，或就以沉醉為名」獲得台新藝術獎最佳表演藝術獎，今年則拿到年度大獎，表現出色。

台新藝術獎今天公布得獎名單，除了年度大獎之外，舞蹈家周書毅以「無用之地」獲年度表演藝術獎，視覺藝術家蘇匯宇以「唐朝綺麗男」獲年度視覺藝術獎，獎金各100萬元。

第17屆台新藝術獎今天下午舉行頒獎典禮，頒獎典禮由台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘開場。鄭家鐘表示，對藝術家及基金會來說，獎項都不會是最後句點，希望透過作品被推薦爬梳的過程中，被外界看見，也讓這些當代作品產生更多影響力。

今年台新藝術獎由9位提名觀察人于善祿、王聖閎、白斐嵐、林靖傑、陳宜貞、黃海鳴、孫松榮、鄭文琦與樊香君組成評選團，歷經2018年全年度展演觀察、評論書寫、季評交流會議獨立提名，到複選會議的共議討論，從104件被提名且同意參選作品中，遴選出15組入圍作品，包含5組視覺藝術，以及10組表演藝術作品；10組表演藝術作品中又有7組是舞蹈作品。（編輯：陳惠珍）1080525