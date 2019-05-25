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（中央社金門縣25日電）金門送台北收容的歐亞水獺，今年新出生一隻小水獺，並以擲筊選出「青嶼」作為小水獺的名字，諧音「輕語」提醒人類對於野生動物應有的態度與尊重。

金城鎮長李誠智表示，浯島城隍廟是島嶼守護神、是金門人最重要的信仰所在之一，因為歐亞水獺，讓浯島城隍首度開拔到台北動物園遶境，不僅增加宗教文化的深度，也促進宗教觀光效益，跨域結合產生更豐富的效果。

浯島城隍廟主委楊耀芸說，過去未曾舉辦類似的命名活動，這一次在鎮公所與台北市立動物園多次的協調下，為旅台的水獺命名是一件好事，廟內的委員們都樂觀其成並熱情參與相關活動；透過兩輪的擲筊，在「青嶼」、「浯茜」及「莎美」3個名字，第二輪抽出「青嶼」獲得聖筊。這與村落共名，也可以讓更多人看見金門的聚落故事。

金門縣政府建設處強調，水獺命名也是保育工作中環境教育的一個項目，在林務局國土綠網計畫的協助下，水獺監測、路殺減緩、棲地改善及水獺保育中心等計畫均同步進行。

民國103年經由農委會林務局野生動物救傷收容計畫，將歐亞水獺「大金」、「小金」及「金莎」送往台北市立動物園救傷與收容，後續經由配對「金莎」和「小金」順利交配，今年生出第3隻母獺，取名「青嶼」。

在林務局的經費支持下，台北市立動物園、金城鎮公所、浯島城隍廟、金門國家公園管理處及金門縣政府合作，把歐亞水獺保育加入浯島城隍季的相關活動中。透過台北市立動物園FB粉絲專頁直播，讓民眾可以連線觀看城隍爺幫水獺寶寶安好名的過程。（編輯：黃世雅）1080525

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