（中央社記者侯姿瑩台北25日電）副總統陳建仁今天出席108年台灣青年海外搭僑計畫行動啟航活動，他致詞表示，盼參與的青年成為親善大使，協助政府向國際行銷台灣，讓全世界都能聽見台灣自由民主法治與人權的聲音。

總統府發布新聞稿表示，副總統指出，「搭僑計畫」是僑務委員會為增進青年對外交、僑務工作的認識而安排的海外參訪見習活動，透過拜會駐外館處、參與僑社活動以及寄宿僑胞家庭等，體驗海外僑胞生活情形，並了解政府推動對外工作的現況。除有助青年擴大國際視野，也盼藉此搭建1座橋梁，讓台灣與海外僑胞能彼此互相關心、互相幫忙。

同時，陳副總統表示，期許參與的青年成為政府外交、僑務的親善大使與尖兵，運用自身所學的技能與專長，協助政府向海外僑胞及國際友人行銷台灣，讓全世界都能看見中華民國的存在，聽見台灣自由民主法治與人權的聲音。

陳副總統指出，總統蔡英文特別交代他要交付2項任務給參與搭僑計畫的青年：第一，儘量透過社群媒體，把參與活動的心得以及海外僑民的故事或想法，分享給國內的親友；第二，多結交朋友，遇到海外鄉親或外國朋友時，多介紹台灣的歷史文化、教育及經濟發展，分享台灣觀點，以及台灣在自由民主法治人權方面的發展成果。

僑委會委員長吳新興表示，希望參與青年「把台灣帶向世界」，向海外介紹台灣，回台之後，「把世界帶回台灣」。他相信，這項計畫將強化青年的國際視野，並增加未來的職場競爭力。

僑委會指出，自民國106年起推動「台灣青年海外搭僑計畫」，遴選國內青年於暑假期間赴海外各地參訪見習，錄取學員可獲僑委會補助全額簽證費及部分機票費用。僑委會於106年錄取117名學員，前往3國12地區；107年錄取192名學員，前往12國25地區，今年則擴增至錄取234名學員，並新增中南美洲及非洲的城市，涵蓋18國33地區。

僑委會表示，108年台灣青年海外搭僑計畫學員預定於7月至8月間分別前往日本東京、大阪、韓國首爾、菲律賓馬尼拉、泰國曼谷、馬來西亞吉隆坡、印尼雅加達、澳洲雪梨、布里斯本、墨爾本、紐西蘭奧克蘭、美國波士頓、紐約、華盛頓、芝加哥、休士頓、邁阿密、亞特蘭大、西雅圖、舊金山、舊金山灣區、洛杉磯、橙縣。

以及加拿大多倫多、溫哥華、瓜地馬拉瓜地馬拉市、巴西聖保羅、巴拉圭亞松森、阿根廷布宜諾斯艾利斯、英國倫敦、法國巴黎、德國柏林、南非普勒托利亞，進行為期7天的參訪見習。（編輯：李信寬）1080525