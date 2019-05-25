（中央社東京5日綜合外電報導）美國總統川普今天抵達日本，準備進行4天國是訪問。此行可能充滿著雙方的友善言詞和姿態，但相對欠缺在貿易問題上的實質進展。

東京今天天氣晴朗，川普搭乘的空軍一號專機在當地時間下午5時之前不久，降落羽田機場。川普面帶笑容，偕同妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）步下座機並踏上紅毯，接受日本外務大臣河野太郎等官員歡迎。

川普離開機場後，直接前往會見日本商界領袖，並隨即主張建立一個比較有利於美方的雙邊貿易關係。

川普籲請日本商界領袖，加強對美國投資；同時表示，日本在貿易上相對於美國享有大幅優勢，而雙方談判代表正設法加以拉平。

川普表示，希望處理美、日貿易失衡問題，以確保雙方貿易關係公平和互惠。他說：「日本在雙邊貿易享有大幅優勢已經很多、很多年，沒關係，也許這正是你們這麼喜歡我們的原因。」

他誓言，由於目前談判中的雙邊貿易協定已經簽署，未來彼此貿易將會「比較公平一點」。

美、日官員歡稱，川普和他的「高球夥伴」、日本首相安倍晉三的關係「空前好」，而此次兩人還是會騰出時間切磋球技，來讓彼此更加「哥倆好」。

就在川普座機降落羽田機場一個多小時前，東京甫發生規模5.1地震，建築為之幌動，震央非常接近川、安2人預定球敘的地點。

川普此次訪日大致偏重形式，意在展現雙方雖有貿易爭執，但彼此關係依然堅定；行程安排的重頭戲是27日會見登基不久的日皇德仁。（譯者：張佑之）