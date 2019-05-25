（中央社德黑蘭25日綜合外電報導）官方媒體報導，伊朗外交部長查瑞夫今天表示，美國決定在中東地區增加部署約1500名官兵是「威脅國際和平」舉動，且伊朗軍方表示，伊朗有飛彈和「祕密武器」能擊沉美國戰艦。

查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）近日出訪巴基斯坦，返國前告訴伊朗通訊社（IRNA）：「美國在我們區域增兵是非常危險的，且威脅國際和平與安全，這是必須正視的事情。」

華府指出，增兵相關舉動是回應伊朗領導高層近來批准的攻擊「行動」。美國本月稍早派出航空母艦打擊群、B-52轟炸機、美國海軍阿靈頓號（USS Arlington）和愛國者（Patriot）防空飛彈系統至中東地區。

法新社報導，查瑞夫說：「美國人這樣宣稱，以正當化他們的敵對政策，並在波斯灣地區製造緊張局勢。」

伊朗半官方「米珊報」（Mizan）今天引述伊朗軍方一名高階官員的話報導，伊朗能夠使用飛彈和「祕密武器」擊沉美國派去波斯灣地區的戰艦。

伊朗軍事指揮部顧問柯巴尼將軍（MortezaQorbani）告訴米珊報：「美國…派遣兩艘戰艦到中東地區。如果他們犯下最輕微愚蠢之舉，我們將用兩枚飛彈或兩個新型祕密武器，把這些戰艦、人員和戰機擊沉至海底。」

路透社報導，西方專家表示，伊朗經常誇大自身的武器能力，但外界依然擔憂他們的飛彈計畫，尤其是長程彈道飛彈。

華府和德黑蘭當局緊張局勢升溫之際，查瑞夫出訪伊斯蘭馬巴德（Islamabad），巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）則對中東地區爆發衝突的風險提出警告。

伊姆蘭汗表示，擔心「波斯灣緊張局勢逐漸升溫」，但他並未明確提到美國或沙烏地阿拉伯。伊姆蘭汗一直尋求改善巴基斯坦與鄰國伊朗的緊張關係。

伊姆蘭汗辦公室昨天晚上引述他的話發表聲明指出：「他強調，戰爭無法解決任何問題。」

「早已動盪不安的地區緊張局勢進一步升溫，不符合任何一方的利益。各方需要在目前局勢下展現最大程度的克制。」（譯者：葉俐緯/核稿：陳彥鈞）1080525