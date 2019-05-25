（中央社記者趙靜瑜台北25日電）提醒大家發現過去未曾注意的事物，並啟發大家如何做出最好的選擇，這是今年台新藝術獎三組得主作品共同的追求，也正是藝術可貴之處。

一年一度的台新藝術獎頒獎典禮今天舉行，其中布拉瑞揚舞團作品「路吶」獲得台新藝術獎年度大獎，這是布拉瑞揚舞團連續2屆獲獎，也刷新台新藝術獎得獎記錄。入圍4次的蘇匯宇終以「唐朝綺麗男」獲得年度視覺藝術獎，周書毅的「Break & Break！無用之地」則獲得年度表演藝術獎，清一色都是男性藝術家。

決選團主席耿一偉表示，今年最後決選的15組作品各自接觸到台灣社會的不同面向，這次得獎的3組作品則直面社會的細微處，這是藝術可貴之處，也是台灣最重要的力量。

值得一提的是，今年入圍的15組作品中，有10組為表演藝術作品，且其中有7組為舞蹈作品，是17年來首見，也讓今年台新藝術獎被戲稱為「台新舞蹈獎」；而入圍者出現林素蓮、蘇品文等新面孔，也的確肯定台灣青壯派藝術家的實力。

現場年度視覺藝術獎由台新藝術基金會董事林曼麗頒發，入圍4次的得獎者蘇匯宇今年終於獲獎，現場響起熱烈掌聲，但蘇匯宇並未親自領獎，而是透過代理人好友藝術家吳達坤，表達了他對太太、演員與工作團隊的感謝。

蘇匯宇的「唐朝綺麗男」是一部重複再視台灣電影的多頻道錄像作品，他勝出的原因在於以補拍之名，一窺戒嚴年代導演邱剛健尚不能觸及的顧忌，並在這個百無禁忌的時代徹底解放身體與欲望，在藝術家與歷史對話的再創作之後，成為比原作更狂放的嘉年華。

舞蹈家周書毅以身體錄像展「Break & Break！無用之地」獲獎，周書毅特別感謝媽媽，周媽媽則在台下感動落淚。這是周書毅第一次離開都會獨自探索的第一支作品。

周書毅說，過程中他舞蹈之處現場沒有一個觀眾，但這也讓他思索究竟要為誰而跳，「創作一直是個不知如何結束的過程，有困難很重要，很開心我度過了這些困難」。

獲得年度大獎的布拉瑞揚舞團此刻正在雲門劇場演出新作「#是否」，得獎作品「路吶LUNA」裡舞者們以布農八部合音貫串打獵、報戰功與回家等過程，也反映追尋自我的旅程。代替布拉瑞揚領獎的舞團經理林定表示:「舞團非常幸福，因為我們可以回家。」（編輯：陳惠珍）1080525