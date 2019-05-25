（中央社記者林宏翰洛杉磯24日專電）江湖武林的恩怨是非搬上了美國的大學禮堂，當麥克風傳來「緊張緊張緊張，刺激刺激刺激」，來自台中豐原的布袋戲團正為這項逐漸絕跡的傳統行業施展救命絕招「光雕投影」。

開演前原是一片白色屏幕，燈光一暗，舞台前後兩台高畫質投影機同時運作，布袋戲偶的上下左右戲棚打上了3D動畫。

噴火的青龍、紛飛的雪花躍然其上，主角「南俠」對抗大魔頭「武凜天」的絕招一出，靠著70多名動畫師的技術加持，配上重金屬樂團「血肉果汁機」音樂，功力彷彿增加千百倍。

新勝景掌中劇團成立23年來，走過鄉間廟口，無論颳風下雨照常演出，但這一次「改頭換面」帶著全新科技到美國、加拿大等10多個城市巡迴。最後一站南加州，23日在橘郡的查普曼大學（Chapman University）吸引了700多名觀眾。

第二代團主朱勝珏2年前原已決定收掉劇團。父親4年前生病過世，朱勝珏辭掉收入穩定的廚師工作，扛下布袋戲團，但光靠接案不足以維持生活，淡季要四處兼差。

朱勝珏曾在台中捷運的工地搬磚塊、挖石頭，也到山上搬肥料、撿橘子，到彰化搬運菜頭，跟著大貨車一路送到台北，從清晨忙到深夜。

朱勝珏的弟弟朱祥溥在台北上班，擔任「夢想動畫」公司的動畫導演，作品常見於網站與電視。兄弟倆少年時期一起跟著爸爸體會野台人生。

朱祥溥不願見到劇團消失，2年前得到「夢想動畫」創辦人林家齊的鼓勵下，將自己所學用在父親一生熱愛的事業，獨創光雕投影布袋戲，去年首演在圓山花博園區「白晝之夜」，獲得上千觀眾的喝采。

「布袋戲這一行幕後的故事總是哀愁」朱祥溥說：「從事布袋戲、八家將、鼓陣等民俗技藝，通常都是社會底層的人，這些文化收留著他們，他們也支撐著這些文化，但他們站在戲棚後面，沒有得到應有的關注。」

「他們應該驕傲，他們做的事情對台灣很有意義」自幼體會野台人生，後來走上動畫創作，朱祥溥跟同事李虹賢利用下班時間展開了光雕投影布袋戲的創業計畫。

朱勝珏、朱祥溥的大姊朱婉甄辭掉在越南鞋廠的工作，加入了這次劇團的北美巡迴。她回憶父親對布袋戲的熱忱，無論颳風下雨都要演出，因為「不可以跟神明請假」，甚至重病化療，都還緊盯著弟弟要完成工作，儘管台下觀眾寥寥無幾。

每場演出之前，姊弟三人的爸爸、第一代團主朱清貴的影像投在螢幕上，驕傲說著：「如果可以，像是請外國劇團那樣的規格，布袋戲也可以做得很圓滿、很漂亮。」

朱婉甄說，從小爸爸總是愛說布袋戲有多好，她當時沒太多感覺，直到現在「我們現在做了3D動畫的光雕投影，看到一個場子裡有一千個人歡呼的時候，我才覺得，原來爸爸的堅持是對的。」

新勝景掌中劇團一行14人，除了朱家姊弟三人、媽媽尤淑雲，團隊中還有來自台灣各地的其他劇團操偶師，有如布袋戲的明星隊，也繼承了劇團相互支援的傳統慣例。

演出結束後，尤淑雲拿著掃把，清掃台上的紙花。她說三姊弟現在一起為劇團努力，好像也把他們的爸爸帶到了每個地方。

光雕投影布袋戲是全新的嘗試，新勝景此行受到僑務委員會等政府多個部會的支持，身負宣傳台灣文化的任務，相較於已在電視螢幕闖出一片天的霹靂布袋戲，新勝景象徵著野台戲的新風貌。

「光雕投影」這帖藥方有如是野台布袋戲的續命丹，但朱祥溥對這項技藝復興還有更大的夢。他說：「不能讓觀光客來台灣只有夜市可以去。布袋戲可以當作主題，結合大稻埕老街，帶動辦桌文化與傳統雕刻技術等，創造一整套的體驗行程。」（編輯：王永志）1080525