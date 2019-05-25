（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡25日專電）南非第5位經由民主選舉產生的總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa），今天宣誓就職，民眾與各國貴賓總計約3萬6500人齊聚會場觀禮，場面莊嚴不失喜慶。

就職典禮是在羅夫塔斯體育館（Loftus VersfeldStadium）舉行，隨處飄揚的國旗中不時傳來嗚嗚祖拉（vuvuzela）吹起的高昂聲音，全場一片歡騰。

5月8日舉行每5年一次全國大選，執政黨「非洲民族議會」（ANC）以57.5%得票率贏得大選，獲得繼續執政資格，黨主席、現任總統67歲的拉瑪佛沙獲得連任。

拉瑪佛沙就職演說強調契約關係並非僅存在於雇主與勞工間，應屬於整個社會，而社會應重視提升年輕人以及他們可以發揮的功能。

他同時承認某些公部門的貪腐與效益不彰已經影響部分人民權益，雖然重建信譽並非易事，且種種挑戰不斷，但也不是不能克服。

他說：「我今天在此承諾，為人民服務，與人民並肩工作，共同建設應得的南非。我們的國家正在開啟一個新的時代。」

「在新南非25年的民主制度下，人民已經感受到自由的溫暖擁抱。隨著壓迫束縛的消失，人民視野開闊，生活正以各種方式得到改善。」

「儘管我們認真努力，但仍有許多南非人餓著肚子上床、屈服於貧困以及可以治癒的疾病中。」

南非於1994年廢除種族隔離政策後，拉瑪佛沙一度有機會出任政府要職，但隨著希望消失，轉戰商界闖出一片天，成為名滿非洲的富商。

富比世（Forbes）2015年公布非洲富豪排行榜，拉瑪佛沙名列第42位，資產淨值4.5億美元（約新台幣132億元）。

拉瑪佛沙於前任總統朱瑪（Jacob Zuma）因嚴重貪腐案辭職下台時，擔任副總統一職，於2018年2月接任總統頗受民眾好評。（編輯：王永志）1080525