（中央社記者姜遠珍首爾25日專電）國際韓華志工會會長成益昌下午在漢城華僑中學大禮堂主持「歡慶韓國華僑定居首爾137週年嘉年華及推廣台灣觀光」活動，訴說百年來華人移民朝鮮半島的奮鬥史。

這項活動由國際韓華志工會主導，駐韓代表部副代表易志成、漢城華僑協會會長李寶禮均出席，漢城華僑中學的祥龍醒獅社團舞動著龍獅走上街道，志工會成員沿途向路人分發海報、DVD、摺頁等，介紹台灣的自然和人文景觀。

成益昌致詞說，華人移民朝鮮半島的歷史久遠，從商周時期就有記載，唐朝曾派官員赴高句麗宣慰僑胞，依其當時的記載稱高句麗首都人口約有半數是來自中原的華人移民，可見華僑在韓國歷史發展中扮演著非常重要角色。

他說，近代韓國華僑的祖籍地包括了山東、廣東、河北、浙江等省份，最近一批據說是在清朝末年跟隨八旗兵來韓，隨後才將故鄉的家人接來，逐漸在朝鮮半島紮根。

他表示，華僑在韓國將近1個半世紀艱辛開墾的歷程，篤行興校辦學，在韓國打造屬於旅韓華夏子孫的美好新家園。

易志成也表示，很高興與駐韓僑務組長呂素珍一起參加國際韓華志工會舉辦的第3屆「歡慶韓國華僑定居首爾137週年嘉年華及推廣台灣觀光」活動，首先向堅苦卓絕、刻苦耐勞在朝鮮半島奮鬥打拚的先賢、先僑們致上最高的敬意。

他也希望藉由這樣的聚會，配合以中華文化為重心的街道遊行表演活動，讓韓華的年輕新世代能夠發揮慎終追遠的精神，緬懷僑界前輩的付出和心血，永續傳承，並且加以發揚光大，讓韓國華僑在韓國主流社會中扮演更重要的角色。

會中也播放由「韓華學會」會長、韓國檀國大學退休教授許庚寅等學會成員編製的「韓華百年：浴火重生2」的紀錄片，從清末、中日戰爭、韓戰等韓華歷經的艱辛歲月呈現在眼前。

另外，成益昌也向「韓華學會」會長許庚寅捐贈了100萬韓元（約合新台幣2.65萬元），祈望「韓華學會」再接再厲，繼續記錄下韓華在韓國的奮鬥史。

漢城華僑協會會長李寶禮說，紀念韓華先僑、先賢們自1882年清朝與朝鮮王朝相互簽訂「商民水路貿易章程」之後，華人為謀發展，離鄉背井，移民朝鮮半島。先僑、先賢們秉承華夏胼手胝足的精神，篤行興校、辦學等的公益，樹立了僑社典範。（編輯：高照芬）1080525