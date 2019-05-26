中華民國剛剛過了520這一天，執政黨帶領台灣滿三周年，做的好壞見仁見智，但許多民眾，都挑這天大鳴大放，認為台灣的政治、經濟每況愈下。政治方面，政府力擁「台灣主權」卻造成兩岸關係降到冰點。經濟則是老百姓依舊覺得日子難過，不管數字政績再怎麼看似「正成長」，一般民眾似乎感受不深。也因如此，各路有意角逐總統大位的參選人，紛紛拋出經濟藥引，試圖根治台灣景氣不盛的病灶，2020選戰是越打越炙熱。

藍營和中國大陸對比綠營相對友好，但誰會搶下2020的兩岸分？細數目前藍營大老和對岸的關係，前新北市長朱立倫在擔任國民黨主席的時候，曾到北京和習近平進行朱習會。前立法院長王金平登陸祭祖，見到中國國台辦主任劉結一。高雄市長韓國瑜出訪香港，最高層級見到香港特首和中聯辦主任，對一個縣市首長來說，可略見對岸對其「重視」。而比較特別的，就是鴻海集團董事長郭台銘了，因為企業家身分，他不是政治人物卻和中國領導階層有許多交手經驗，他不但曾透露當習近平還在擔任福建省長時，就曾視察富士康龍華廠區，後來習近平晉升副主席後，也曾參訪富士康太原廠區，兩人絕對「說得上話」。

而民眾期盼的拚經濟呢？目前成功帶動話題的同樣是郭台銘，當執政團隊表示扭轉了國民黨「把經濟鎖在中國」的戰略，改成親美、友日、向南走，郭台銘卻回應，台美TIFA會議已經停開多年，日本主導的CPTPP上也是一點進展都沒有。看來有跨國企業商人身分的郭董很有fu，到底政府幾年的執政，對企業有沒有實質幫助。

但郭台銘有解方嗎？他拿政治經濟雙腿論形容，台灣過去「自由民主往前跨，可是我們經濟這條腿卻沒有跟得上。」更大膽預測中美貿易戰下，中華民國會成為美國高科技產品的「重要產地」，因此台灣政府必須大力扶持5G、8K、AI等高科技領域，加速培育人才，就能再創經濟奇蹟。相較許多政治人物提出的政見，有得只能和各企業家請益，自己就是企業家的郭台銘，用「台灣獲利、美國達標、中國轉型成功」合作共榮的概念，也替自己加了不少分。